Trabajos en el bulevar Liberación provocarán cambios en la vía, por lo que las autoridades de tránsito brindan información de carriles reversibles.
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Desde la noche de este viernes 20 de noviembre, autoridades de tránsito dieron a conocer sobre cambios en la vía en el bulevar Liberación debido a trabajos en el AeroMetro.
Amilcar Montejo, Director de Comunicación de EMETRA, dio a conocer que estos trabajos se realizarán en horario nocturno frente al CAMIP de Pamplona en zona 13 o Guarda Viejo, donde habrá limitación de carriles en el sentido que conducen de zona 8 a zona 7.
Dichos trabajos están programados para concluir el próximo 19 de diciembre, por lo que se coordinará con agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) para regular el paso vehicular.
Rutas alternas
Montejo indicó que durante estos trabajos, los conductores pueden utilizar vías alternas como en sectores la 10 calle de la zona 10 hacia la 10a. calle de la zona 9, llegando a la avenida La Castellana, donde se implementará un carril exprés contra la vía sobre la 40 calle C de la zona 8 y luego poder acceder de forma directa a el estadio de El Trébol.
También se implementará un carril exprés sobre el bulevar Liberación frente al Zoológico La Aurora.
Otro vía puede ser la avenida Hincapié para arribar a la colonia Santa Fé y dirigirse al Aeropuerto Internacional La Aurora.