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El joven desapareció desde este lunes 16 de noviembre en la zona 1 de Mixco.

Por medio de redes sociales ha circulado una imagen en la que se solicita apoyo para localizar a un joven que desapareció durante este lunes 16 de noviembre.

Se trata de Styven Eliseo Rabanales Fuentes, de 20 años de edad, quien desapareció en la zona 1 de Mixco.

Cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero puede notificarse al número telefónico 110 de la Policía Nacional Civil o al 4615 6879 de la Oficina Municipal de Protección a la Niñez y Adolescencia de la Municipalidad de Mixco.

Según el reporte de desaparición, Rabanales presenta problemas de audición, por lo que se solicita acercarse con cautela si se localiza. Además, se encuentra bajo medicamento, por lo que es importante dar con su paradero.

Algunas características que lo identifican es que mide 1.70 y debido a sus condiciones de salud puede tambalearse al caminar. También se puede identificar por dos lunares y una cicatriz en el rostro.