Otra adolescente guatemalteca desaparece de albergue en México

La Fiscalía General del Estado (FGE) en México, solicita colaboración para localizar a Kleiry Anahí Velázquez Méndez, originaria de Guatemala y quien se encontraba en el albergue Agua Viva.

La adolescente desapareció el 29 de septiembre, pero fue hasta este viernes 2 de octubre, que la FGE difundió la alerta.

El albergue está ubicado en la colonia Libertad, Ciudad de Juárez. La última vez que fue vista, Kleiry vestía un sudadero y un pantalón negro.

Las personas que se encuentren en México y que tengan información para ubicar a la adolescente, pueden llamar al 911 o al 089 de denuncia anónima. También pueden comunicarse a la FGE, al teléfono 6566293300, extensiones 56809 y 56832.

Otro caso similar

La guatemalteca Keylin Gisselle Pérez Nájera, de 16 años, fue localizada el 27 de septiembre. La joven había desaparecido cuando estaba en un albergue mexicano para migrantes. Su familia la estuvo buscando casi por un mes.

Claudia Nájera, madre de la menor, contó que pidió revisar los videos en el albergue de Cáritas, en la ciudad de México. Pero no pudo ver las imágenes, hasta 11 días después cuando intervino el Ministerio Público.

La mañana del 31 de agosto, el llanto de la más pequeña de sus hijas despertó a Claudia. La niña lloraba porque no estaba su hermana, Keylin. Todas durmieron en la misma habitación esa noche, pero ninguna notó cómo desapareció la adolescente.

“El día que desapareció, bajé con las hermanas para decirles que no encontraba a mi hija y pedí revisar las cámaras, pero una de las hermanas me dijo que eso lo tenía que ver con el padre del albergue", y así pasaron varios días sin resultados, porque "el padre no le respondía”, relató.

