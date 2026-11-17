Un vehículo tipo microbús se prendió en llamas en el bulevar Sur, por lo que bomberos trabajaron por varios minutos para controlar las llamas.
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Durante la noche de este lunes 16 de noviembre se registró un incendio vehicular en la 6a. avenida y 29 calle del bulevar Sur de la zona 8 de Mixco.
Se trata de un vehículo tipo microbús que, por razones desconocidas, se prendió en llamas, por lo que Bomberos Voluntarios de San Cristobal y Villa Nueva se presentaron al lugar.
Según indicaron los socorristas, para poder sofocar las llamas se necesitaron 1,250 galones de agua.
Bomberos compartieron un video de cómo quedó el transporte luego que se apagara el siniestro.