Durante este martes 17 de noviembre, se registró una manifestación en el Centro Histórico de aproximadamente 75 personas, según informó la Policía Municipal de Tránsito (PMT).

Dicha manifestación se registra en la 8 calle y 10 avenida de la zona 1, frente a uno de los ingresos del Congreso de la República.

Los integrantes de dicha concentración son pensionados y jubilados del Instituto Guatemalteco de Salud Social (IGSS), quienes exigen la aprobación de la iniciativa 6694.

Esta iniciativa busca que se autorice una ley de incremento para la dignificación de las pensiones del IGSS y cumplimiento del aporte estatal, la cual busca mejorar los ingresos de los jubilados y pensionados del Programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS) del IGSS.

Ante estas circunstancias se recomienda circular con precaución y seguir las indicaciones de agentes de tránsito.

Manifestantes permanecen en uno de los ingresos del Congreso de la República. (Foto: Wilder López)