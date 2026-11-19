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Este es el segundo allanamiento en una semana en la sede del COG, ubicada en el Palacio de los Deportes, zona 5.

El Ministerio Público (MP), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), se encuentra esta mañana en un allanamiento en la sede del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), ubicada en el Palacio de los Deportes, en la zona 5 de la ciudad.

Esta diligencia es la segunda de esta semana, ya que el pasado lunes 16 de noviembre ya se había registrado un operativo similar al que se realiza este jueves 19 de noviembre.

Frente del inmueble se encuentran radiopatrullas y agentes de la PNC resguardando el lugar.

El allanamiento se encuentra en desarrollo. (Foto: Wilder López)

Por el momento se desconocen las razones por las que se están llevando a cabo estas diligencias, aunque estas suceden días después de que se conociera que el Juzgado Segundo Penal giró una orden de captura contra Helen Jeanyra González Orellana, secretaria administrativa del Comité Ejecutivo del COG.

Reportan nuevo allanamiento en el Comité Olímpico Guatemalteco. : Wilder López/Soy502 https://t.co/m6Vr3R313G — Reychel Méndez (@ReychelMendezg) November 19, 2026

Minutos después de que las autoridades arribaran al COG, se observó que uno de los peritos del MP ingresó al inmueble con una impresora en las manos.