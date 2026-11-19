La requisa se realiza bajo el estado de sitio decretado en el departamento de Izabal.
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Desde las primeras horas de esta mañana, se registró una requisa en el Centro de Detención de Puerto Barrios, Izabal, según indicó la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP).
El operativo fue desarrollado con el apoyo de la Fuerza Élite del Sistema Penitenciario y el acompañamiento de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
En estas diligencias se tiene como objetivo detectar posibles actividades ilícitas que puedan desarrollarse dentro de la cárcel y evitar que los privados de libertad utilicen artículos no autorizados para mantener comunicación con el exterior o coordinar actividades delictivas.
Según indicó la DGSP, esta requisa se realiza de forma focalizada para poder intervenir en áreas específicas del centro de detención y abarcar todo el lugar, verificando que quede en las condiciones adecuadas para los reos.
Estas acciones se llevan a cabo en el estado de sitio decretado en el departamento de Izabal.