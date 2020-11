Una reportero en Colombia cubría el paso del Huracán Iota, cuando llegó hasta la vivienda de sus papas que era destruida por el fenómeno natural.

La corresponsal de la Caracol Noticias fue una de las afectadas por el desastre provocado por el huracán Iota, durante su paso por Colombia. La reportera cubrió los estragos que realizó el fenómeno natural, nunca imaginó que sería una de las víctimas.

Mientras ella reporteaba el paso del huracán. La vivienda de sus padres estaba siendo destruida por Iota. Al llegar al lugar, la joven grabó y narró los daños.

Sin embargo, al día siguiente realizó una transmisión en vivo, donde Caracol narró el trabajo que realizó la reportera Vilma Jay y luego la entrevistaron sobre los daños en la vivienda de sus padres.

"Estamos de pie para seguir informándoles a Colombia", dijo la joven quien ya no pudo contener las lágrimas mientras narraba el drama que vivieron con su familia.

"Mi familia está a salvo, pudieron ir con una tía que su casa no resultó afectada. Ayer tuve la oportunidad de ir y abrazar a mi familia y ha sido lo más reconfortante que he vivido las últimas horas... he seguido haciéndome la fuerte, ya tendré tiempo de asimilar todo lo que está pasando en San Andrés", dijo.

El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina fueron uno de los más afectados por el huracán Iota, tras su paso por Colombia.