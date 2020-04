Reportero se muestra sin pantalones y queda grabado en televisión

Hacer el trabajo desde casa parece ser solo el cambio de ambiente, pero cuando debes entrar a una videollamada o hacer un reporte en directo, las personas tratan de mantener una imagen formal para lucir ante la audiencia, especialmente los periodistas de televisión.

Pero como solo sale medio cuerpo en la imagen, muchos deciden arreglarse de la cintura hacia arriba y mantenerse en pantalones cortos o en ropa interior sin que esto salga al aire. Sin embargo, un descuido puede echar todo a perder.

El reportero de la cadena ABC Will Reeve apareció en el programa “Good Morning America” sin pantalones. Reeve estaba reportando cómo, con varios drones, dos cadenas de farmacias estaban entregando medicamentos a las personas que no podían salir por la cuarentena en Florida.

Sin embargo, el segmento informativo se transformó en un gran paso de comedia que rápidamente se volvió viral.

"Esta cuarentena ya me está afectando la visión ¿nadie ve algo extraño al final de este video? O soy el único que ve al periodista Will Reeve sin pantalones?", este fue uno de los tantos mensajes que se multiplicaron en Twitter al ver la aparición desde casa del periodista Will Reeve, hijo del actor de Hollywood Christopher Reeve, actor que le dio vida a “Superman”.

El periodista no se percató de qué tanto espacio ocupaba el foco de la cámara y los televidentes se dieron cuenta de que, aunque llevaba un saco de paño y una camisa formal, en sus piernas no llevaba pantalones.

El comunicador respondió con bromas el incidente y dijo que al menos fue motivo para que las personas tuvieran un poco de humor en medio de esta crisis que mantiene a muchas personas confinadas en sus hogares.