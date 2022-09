Reportero se salva de ser arrastrado por huracán en plena transmisión (video)

Un reportero se salvó de ser arrastrado por el huracán Ian, mientras daba un informe en vivo sobre la situación.

Mientras transmitía en vivo, un reportero vivió en carne propia la agresividad del huracán Ian, al ser golpeado por la rama de un árbol.

Sin embargo, aunque le costó mantenerse de pie, el hombre se salvó de ser arrastrado por los fuertes vientos y todo quedó documentado en video.

WATCH: Weatherman Jim Cantore is nearly blown away while reporting on Hurricane Ian pic.twitter.com/BKV90AFhxG — BNO News (@BNONews) September 28, 2022

El clip compartido por BNO News most, mostró el incidente que vivió el experto en clima, Jim Cantore.

"Sabes qué, creo que solo voy a detenerme aquí por un segundo", dijo mientras transmitía para Weather Channel, al mismo tiempo que luchaba por aferrarse a un letrero de la ciudad.

De acuerdo con la transmisión, los vientos tenían ráfagas de hasta 110 mph. Así se observaba en las imágenes de varias ramas que volaban por los aires junto con un letrero que habría sido derribado.

El huracán considerado "extremadamente peligroso" continúa causando estragos a su paso. Incluso, ya se habla de víctimas mortales.