El hombre fue rescatado con ayuda de cuerdas y luego de llevarlo a la superficie fue trasladado a un centro asistencial.
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Un accidente de tránsito terminó con un motorista en un río de aguas residuales, luego de perder el control y caer por un barranco en la carretera que conduce de Parramos a Chimaltenango.
El hecho se registró sobre el kilómetro 58.5 de esta ruta y fueron Bomberos Voluntarios quienes arribaron al lugar para poder ubicar al hombre.
Por razones que se desconocen, el conductor perdió el control y terminó cayendo por el precipicio, por lo que los socorristas realizaron labores de búsqueda y rescate.
Tras localizarlo, maniobraron para poder llevarlo a la superficie y posteriormente lo trasladaron al Hospital Nacional de Chimaltenango.
Según indicó Victor Gómez, vocero de Bomberos Voluntarios, la víctima terminó con lesiones y traumas que requirieron atención médica.