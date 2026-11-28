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Cuatro personas capturadas por la presunta venta de una recién nacida en Patulul, Suchitepéquez.

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Cuatro personas fueron puestos a disposición de las autoridades por la presunta venta de una recién nacida en Patulul, Suchitepéquez.

Los capturados fueron identificados como:

Luis "N", de 44 años

Astrid "N", de 33

María "N", de 42

Rosa "N", de 37

Capturan a cuatro personas por presunta venta de bebé recién nacida en Patulul, Suchitepéquez. : PNC @soy_502 https://t.co/PGwuwOecd7 — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) November 28, 2026

La bebé, de apenas cinco días de nacida, fue localizada dentro de un automóvil en el que se movilizaban Luis, Astrid y María. Según el informe policial, agentes intervinieron luego de recibir denuncias ciudadanas sobre la posible venta de la menor.

Los tripulantes del vehículo indicaron que se las habían regalado a la recién nacida. (Foto: PNC)

Al solicitarles los documentos legales de la recién nacida, las tres personas indicaron que se las habían regalado.

Más adelante, Rosa "N", abuela de la bebé, y la madre de la recién nacida, una adolescente de 17 años, indicaron a las autoridades que ambas habían entregado voluntariamente a la menor a las tres personas capturadas.

Las autoridades incautaron los celulares para continuar con las investigaciones. (Foto: PNC)

Sin embargo, los cuatro adultos fueron capturados y la adolescente fue remitida ante un juzgado y la recién nacida quedó bajo resguardo de la Procuraduría General de la Nación (PGN).

Además, las autoridades incautaron cuatro teléfonos para continuar con las investigaciones del caso.