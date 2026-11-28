Cuatro personas capturadas por la presunta venta de una recién nacida en Patulul, Suchitepéquez.
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Cuatro personas fueron puestos a disposición de las autoridades por la presunta venta de una recién nacida en Patulul, Suchitepéquez.
Los capturados fueron identificados como:
- Luis "N", de 44 años
- Astrid "N", de 33
- María "N", de 42
- Rosa "N", de 37
La bebé, de apenas cinco días de nacida, fue localizada dentro de un automóvil en el que se movilizaban Luis, Astrid y María. Según el informe policial, agentes intervinieron luego de recibir denuncias ciudadanas sobre la posible venta de la menor.
Al solicitarles los documentos legales de la recién nacida, las tres personas indicaron que se las habían regalado.
Más adelante, Rosa "N", abuela de la bebé, y la madre de la recién nacida, una adolescente de 17 años, indicaron a las autoridades que ambas habían entregado voluntariamente a la menor a las tres personas capturadas.
Sin embargo, los cuatro adultos fueron capturados y la adolescente fue remitida ante un juzgado y la recién nacida quedó bajo resguardo de la Procuraduría General de la Nación (PGN).
Además, las autoridades incautaron cuatro teléfonos para continuar con las investigaciones del caso.