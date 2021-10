Residente arremete de nuevo contra J Balvin por su última "traición"

Residente envió un contundente mensaje a J Balvin asegurando que es un doble cara, pues lo llamó suplicándole que borrara el video donde arremetía contra el reguetonero por tratar de boicotear los Grammy.

OTRAS NOTICIAS: Emily Ratajkowski dijo que Robin Thicke la acosó sexualmente durante una grabación

El cantautor puertorriqueño contó que borró el primer video que hizo recriminando al colombiano a petición de él, quien le dejó repetidos mensajes en WhatsApp y con quien luego habló por teléfono. Lo que lo enojó es que ambos habían quedado en dejar el tema así, pero luego Balvin publicó en Instagram un post donde vende mercadería relacionada a los "hot dogs".

"No todo es negocio", le recriminó, agregando que era un embustero y mentiroso.

"También existe la honestidad y la lealtad, esa que no tuviste ni con Rebeca León ni con Juanes después de que te trepan la carrera al cielo, los mandas pal' carajo. Están los códigos de la calle, hablar de frente, tener compasión por los demás, la misma compasión que tuve cuando me llamaste llorando el día que subí el video, que me pediste que por favor bajara... ¡lo bajé, cabrón! Terminaste llamando a todo el mundo para que me buscaran, me dejaste como 8 mensajes por WhatsApp diciéndome falso pero en redes me escribes 'respeto tu opinión', qué más falso que escribirme por WhatsApp y frente a la gente hacerte el más bueno", dijo.

"Mi hermano, yo soy el mismo por las redes que frente tuyo, con mis mil errores, con mis impulsividades que me meten a cada rato en problemas, pero por lo menos soy real, soy yo".

Residente reveló el trato en que quedaron y que Balvin rompió:

"Quedamos en que tu borrabas el disparate que dijiste y yo borraba mi video, que de paso, para las personas que dijeron que José dio su opinión, el hizo un llamado a una acción para boicotear el único medio masivo que tienen los artistas reales para promocionar su trabajo".

"Cabrón, artistas que a diferencia de ti no hacen negocio, artistas como Los Gaiteros de San Jacinto de Colombia, que con una nominación pueden hacer una gira pequeña para traer comida para sus casas y tú en tu viaje de ego, sabiendo que no tienes ningún talento artístico, porque lo hablamos también en la llamada, pides que los boicoteen", expresó.

"Aunque tengo que admitir que tienes un talento: el talento de no tener talento y hacerle creer a la gente que tienes talento".

View this post on Instagram Una publicación compartida por René Pérez Joglar (@residente)

La controversia:

"Al final de la llamada decidimos no poner más nada, entonces sales tú al otro día, me llamas mientras estoy reunido, te digo que no puedo ahora y agarras y tomas la foto asumiendo tu rol de vendedor de hot dogs, oye, tu subes lo que tú quieras, pero eso va para la listita de valores de tu viejo, para que deje de pensar en el negocio y empiece a pensar en la virtud de la palabra ¡tú rompiste la palabra!, en cambio mi padre me educó con otros principios...", dijo, afirmando que cuando Colombia estaba en problemas por las protestas, él el mandó un mensaje de aliento y J Balvin lo tomó literal y lo puso en sus redes como si lo hubiese escrito él.

MIRA EL VIDEO: