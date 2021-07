Vecino de Mixco asegura que lo secuestraron en su propia casa por un año y logró escapar

Meses atrás desconocidos aprovecharon que vivía esta situación y se metieron en su casa a vivir, manteniéndolo junto a ellos, sin dejarlo salir

Un residente de la colonia Santa Marta ubicada en la zona 5 de Mixco fue encerrado en contra de su voluntad por más de un año en su vivienda, por personas que, según cuenta, quieren quedarse con el inmueble.

El ingeniero en sistemas Jorge Medrano perdió a su mamá y se quedó solo.

Meses atrás desconocidos aprovecharon esta situación y se metieron en su casa a vivir, manteniéndolo junto a ellos, sin dejarlo salir, según describió la víctima.

Su impactante historia fue publicada por un canal de noticias nacional donde contó que las personas lo engañaron para ganar su confianza y en un confuso momento se instalaron a la fuerza.

Gracias a un descuido Jorge logró escapar alertando a los vecinos de su situación.

Los residentes del área donde vivió por años se sorprendieron al verlo pues creían que él había muerto.

Medrano estaba en los huesos cuando salió de la casa donde fue cautivo y los conocidos del sector lo apoyaron para recuperarse y ganar peso, además de darle un lugar temporal donde vivir mientras resuelve su situación.

Jorge Medrano logró escapar de su casa donde era retenido a la fuerza. (Foto: Captura de pantalla Noti7)

"El alimento era poco, menos del poco", dijo delante de las cámaras, argumentando que le daban 3 quetzales de tortillas para su consumo diario y esto era su único alimento.

Al ser cuestionado acerca de cómo se acercaron a él sus captores explicó:

"Yo no los conozco, llegaron en el momento en el que yo tenía una relación de alquiler con otras personas, pero no me gustó cómo se comportaban y tuve que pedirles que se fueran, de repente esta persona ingresó en el momento en el que las otras personas se iban y ya no pude detenerlos", explicó.

Jorge afirma que está pasando por un duro estrés post traumático pues estas personas lo intimidaban.

"Cuando uno está solo no puede darse el lujo de presionar sabiendo que ellos pueden hacerle a uno daño", aseguró.

Según contaron otros habitantes de la colonia al noticiero, no es la primera vez que pasa, ya que otros han sido víctimas de este grupo, liderado por una mujer que envuelve a sus los perjudicados con engaños con la intención de quitarles sus propiedades. Generalmente busca personas que viven solas para poder arrebatarles sus inmuebles y los bienes dentro de estos.

Medrano fue víctima de personas que lo despojaron de su vivienda. (Foto: Captura de pantalla Noti7)

Una vecina que no quiso ser identificada dijo que ella también fue afectada, la mujer se hizo pasar por su amiga para luego arrebatarle sus terrenos. "Mi caso fue que ella estaba detrás de la casa que tengo en la colonia Santa Marta y en San Cristobal", explicó.

Jorge dice que las personas siguen en su vivienda aunque se desconoce si ha puesto una denuncia contra ellos, tampoco se reveló el nombre de la mujer que lo mantuvo cautivo por más de 12 meses.