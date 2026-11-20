-

Además de fortalecer la seguridad aérea, las autoridades buscan el desarrollo inmobiliario bajo parámetros técnicos.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que busca fortalecer la seguridad de las operaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) y ordenar los obstáculos en el espacio aéreo, mediante el establecimiento de límites de altura para las construcciones ubicadas en la zona 11 capitalina.

La medida se sustenta en la Resolución RES-DS-606-2026, emitida el 10 de noviembre último, la cual establece una elevación máxima de 1,605 metros sobre el nivel del mar para edificaciones dentro de un polígono de 3.28 kilómetros cuadrados.

Rocío Cruz, jefa del Departamento de Infraestructura Aeroportuaria de la DGAC, explicó que la decisión es resultado de unos 14 meses de estudios técnicos para evaluar las construcciones existentes, las rutas de vuelo y los posibles riesgos para la navegación aérea.

Según la funcionaria, el objetivo es establecer controles que permitan garantizar espacios seguros para las aeronaves que despegan, aterrizan o realizan maniobras en las inmediaciones del aeropuerto, sin detener el crecimiento inmobiliario de la ciudad.

La disposición se fundamenta en las denominadas superficies limitadoras de obstáculos, establecidas en la normativa aeronáutica internacional y adoptadas por Guatemala mediante sus regulaciones de aviación civil.

Rocío Cruz, jefa del Departamento de Infraestructura Aeroportuaria, explicó los resultados de los estudios técnicos sobre las alturas permitidas. (Foto: Carlos Alvarez / Soy502)

Estas superficies funcionan como límites tridimensionales que permiten determinar hasta qué elevación pueden construirse edificios, instalarse antenas u otras estructuras que podrían representar obstáculos para las aeronaves.

Cruz explicó que anteriormente la DGAC había autorizado modificaciones en las superficies limitadoras de obstáculos alrededor del AILA.

En particular, la Resolución RES-DS-084-2020 permitió elevar hasta 1,621 metros sobre el nivel del mar la cota autorizada para construcciones en toda la zona 11 capitalina.

Sin embargo, esa resolución fue anulada en octubre de 2025, mientras la institución completaba nuevos estudios para determinar las condiciones de seguridad y establecer criterios de regulación.

Como resultado de ese proceso, la DGAC delimitó un polígono específico de 3.28 kilómetros cuadrados, dentro del cual la nueva cota máxima permitida será de 1,605 metros sobre el nivel del mar, es decir, 16 metros menos que la elevación contemplada en la resolución anterior.

La funcionaria aclaró que las alturas se determinan tomando como referencia el nivel medio del mar y no únicamente la distancia entre el suelo y la parte más alta de un edificio.

LEA MÁS: Ejecutivo apuesta por descentralizar vuelos con nuevos aeropuertos internacionales

Por esa razón, la altura efectiva que puede alcanzar una construcción depende de la elevación del terreno donde se ubique y de la superficie limitadora de obstáculos correspondiente.

Uno de los principales aspectos considerados por la DGAC fue la necesidad de mantener espacios adecuados para las maniobras de las aeronaves que utilizan el AILA.

Cruz explicó que la importancia de regular las alturas no se limita a las rutas utilizadas directamente durante los despegues y aterrizajes, sino que también comprende los espacios donde las aeronaves realizan virajes y otras maniobras.

Los análisis técnicos identificaron que el incremento de edificaciones elevadas podría generar una saturación de obstáculos en determinadas áreas del espacio aéreo.

Según la DGAC, esta situación representa riesgos para las operaciones realizadas bajo reglas de vuelo visual, entre ellas las de helicópteros, aeronaves de aviación general y aviación militar.

Las edificaciones cercanas al aeropuerto deben cumplir criterios técnicos para evitar riesgos durante las maniobras de las aeronaves. (Foto: DGAC / Soy502)

La funcionaria también destacó que las condiciones meteorológicas pueden incrementar las dificultades para realizar estas operaciones, especialmente durante períodos de neblina, lluvia intensa o visibilidad reducida.

Los estudios también consideraron las trayectorias utilizadas por las aeronaves y la ubicación de las edificaciones existentes, con el propósito de identificar las áreas donde resulta necesario reforzar el control de obstáculos.

Ordenamiento del tránsito aéreo

Héctor Monzón, integrante del Departamento de Navegación Aérea de la DGAC y controlador de tránsito aéreo, explicó que el crecimiento de la actividad aeronáutica en Guatemala requiere establecer condiciones que permitan ordenar de manera segura los movimientos de las aeronaves.

El funcionario indicó que el AILA recibe distintos tipos de operaciones, tanto comerciales como privadas y militares, que utilizan diferentes rutas y realizan maniobras alrededor de sus pistas.

Entre los destinos mencionó Antigua Guatemala, Huehuetenango y Quetzaltenango, hacia donde se movilizan aeronaves de distintas características.

LEA TAMBIÉN: DGAC e Insivumeh firman acuerdo para fortalecer la seguridad aérea

Monzón explicó que, después del despegue, algunas aeronaves realizan virajes hacia la izquierda para dirigirse a sus destinos, lo que implica sobrevolar sectores donde existen edificaciones que deben considerarse dentro de los análisis de seguridad.

En ese sentido, destacó la importancia de identificar y controlar las zonas de obstáculos, así como establecer las altitudes y condiciones operacionales que deben observar las aeronaves en sus rutas de salida y llegada.

El funcionario señaló que estas medidas buscan responder al crecimiento de la actividad aeronáutica y a la necesidad de mantener condiciones seguras alrededor del principal aeropuerto del país.

La DGAC también destacó que la regulación busca establecer un equilibrio entre las necesidades de seguridad aérea y el crecimiento urbanístico de la Ciudad de Guatemala.

Cruz precisó que la Resolución RES-DS-606-2026 no ordena demoler ni modificar ninguno de los edificios existentes en el sector regulado.

Tampoco contempla retirar las autorizaciones de altura que fueron otorgadas anteriormente a proyectos inmobiliarios por la autoridad aeronáutica.

La DGAC busca mantener un equilibrio entre la seguridad de la navegación aérea y el crecimiento inmobiliario de la Ciudad de Guatemala. (Foto: DGAC / Soy502)

Entre las estructuras consideradas durante los análisis técnicos figuran dos edificios, ubicados en la zona 11, cuyas elevaciones fueron utilizadas como referencia para evaluar los obstáculos existentes.

Asimismo, cinco edificios tienen licencia y están por encima de la cota establecida recientemente por la DGAC, pero los mismos no superan lo que había sido establecido anteriormente y no serán sancionados.

La institución explicó que los estudios también tomaron en cuenta las construcciones previamente autorizadas que todavía podrían desarrollarse, con el propósito de establecer una delimitación que permita controlar la expansión de obstáculos.

De acuerdo con Cruz, los nuevos criterios pretenden brindar certeza jurídica a los desarrolladores inmobiliarios, mediante reglas claras para las inversiones y la planificación de futuros proyectos.