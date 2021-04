Los expertos del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Universidad de la República (UDELAR) en Uruguay, recopilaron y respondieron a las preguntas más frecuentes que se tiene acerca de la vacunación contra el covid-19.

A través de un cuestionario que reunió todas las dudas a nivel mundial, acerca de vacunarse o no, los especialistas sacaron a luz los temas para instar a todos a recibir la dosis para prevenir más contagios.

El Dr. Rafael Radi, Presidente de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay resolvió estas interrogantes:

¿Si tengo alguna enfermedad o recibo tratamientos, me puedo vacunar?

Sí, cada situación debe ser analizada con el médico y el equipo tratante, las personas que tienen patologías o tratamientos que afectan el sistema inmunológico son personas que deben vacunarse.

¿Puedo contagiarme de COVID-19 después de vacunarme?

Sería un fenómeno extremadamente excepcional, con las cepas que tenemos hoy en circulación, la vacunación cubre a todas ellas, en el caso de que la respuesta inmunológica a nuevas cepas no sea tan fuerte, de todas formas va a atenuar mucho, lo que esa cepa puede hacer.

Si ya tuve la enfermedad, ¿puedo vacunarme?

Si usted tuvo la enfermedad debe vacunarse, pasado un periodo, desde la culminación de esta infección, a la vacunación. Está definido por las autoridades sanitarias pero es bueno vacunarse para impedir en el futuro, algún tipo de infección por alguna nueva cepa que pueda aparecer en circulación.

¿Estas vacunas son eficaces contra las variantes del Sars-Cov-2 que circulan en el mundo?

Las vacunas, en líneas generales, son eficaces contra las diferentes cepas del SARS-CoV-2 que circulan en el mundo, es posible que con el paso del tiempo y, a medida que aparezcan nuevas cepas, la eficiencia pueda disminuir un poco, así como para otros virus que exigen re vacunaciones anuales, pero en ese caso, aparecerán versiones actualizadas de las vacunas que podrán darse con una frecuencia aún a determinar.

Al vacunarme ¿puedo abandonar las medidas de protección?

La vacunación no nos libera de tener las medidas de intervención no farmacológicas que estamos desarrollando durante estos meses, no obstante, cuando el proceso se esté acercando al final y hallamos logrado a nivel comunitario una inmunidad colectiva, es posible que muy lenta y progresivamente, podamos empezar a dar pasos para ir lentamente a lo que vivíamos antes, pero en el marco del plan de vacunación aún tenemos que mantener las medidas de prevención.

La Dra. Lucia Alonso, profesora adjunta en el Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Uruguay), también resolvió algunos puntos:

¿Qué son los valores de eficacia de las vacunas?

Cuando investigamos para aprobar una nueva vacuna, se desarrollan los ensayos clínicos, que tienen una serie de etapas, cada una bajo sus características, de esos ensayos surge un parámetro que llamamos eficacia, que es qué tan exitosa fue una vacuna en prevenir lo que debe prevenir, esto puede significar la infección con síntomas o tener la infección, pero no saber que estoy infectado, los asintomáticos. Las vacunas lo que hacen es reducir la probabilidad de enfermar o de infectarse.

¿Cuál es la diferencia entre eficacia y efectividad de las vacunas?

Si comparamos el término eficacia con el término efectividad, queremos decir que, en un caso, aplica a personas que forman parte de ensayos clínicos y una investigación en la que personas son vacunadas para poder medir ese éxito de la nueva vacuna, en el caso de la efectividad, hablamos que una vez aplicada a la población, como parte de un programa de vacunación, qué tan exitosa es en reducir las nuevas infecciones, en este caso por este virus que causa la enfermedad que conocemos por covid. Cuando leamos un titular que hace referencia a la eficacia eso surge de investigaciones y cuando hablamos de efectividad, surgen de investigaciones en poblaciones que ya están siendo vacunadas como parte de una estrategia nacional de vacunación.

¿Pueden usarse para el control de brotes o para evitar cuadros graves, incluso la muerte?

Sabemos que las vacunas tienen distintos grados de eficacia para prevenir la infección, si se previene la infección, aquellas personas que tienen mayor probabilidad de enfermarse en forma grave y requerir cuidados intensivos, es decir agravar y morir, van a reducirse naturalmente, pero los trabajos que se desarrollan en esta fase, están principalmente dirigidos a medir la eficacia, de reducir la infección. Luego, sabremos qué tan eficaces son o eficientes para reducir la mortalidad, o los ingresos a CTI. Algunos países que están más avanzados en la vacunación ya han visto reducciones o impacto a nivel hospitalario de casos graves o casos mortales.

¿Por qué es necesario vacunar a un 70% de la población como mínimo?

Cuando se desarrolla una campaña de vacunación, lo primero es definir cuál es el objetivo, y el objetivo está atado a qué tan eficiente es la transmisión de esa enfermedad, no todas las enfermedades se transmiten de la misma forma, si una enfermedad es muy eficiente en transmitirse, es decir, que a partir de una persona se enferman muchos, alrededor suyo, necesitamos cubrir a un mayor número de personas, en el caso de la infección por SARS-CoV-2, en su potencial de transmisión, necesitaríamos aproximadamente que 7 de cada 10 personas se vacunen para poder detener la transmisión. Si la velocidad de transmisión fuera menor, si la enfermedad está bajo control en un país, quizá se necesite una proporción menor pero eso depende del contexto en el que una vacuna se aplica.

El Dr. Giovanni Escalante, Mágister en Salud Pública en los Países en Desarrollo por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres (Reino Unido) explicó:

¿Por qué se definen grupos prioritarios para vacunarse?

El ser humano, a lo largo de la vida y en determinadas condiciones, puede tener mayor o menor riesgo de enfermar por una determinada bacteria o virus circulante que es patógeno, es decir que produce una enfermedad. Hay factores que son importantes, por ejemplo si la persona tiene obesidad, tiene sobrepeso, hipertensión arterial o avanzada edad. A medida que nosotros vamos avanzando en la edad, podemos tener una disminución de nuestra capacidad de defensa propia del organismo, a través de nuestro sistema inmunitario, que es como un equipo de defensa magnífico. Sin embargo, con una determinada condición como la que he mencionado o también otras como, el consumo de determinados medicamentos o cáncer, medicamentos oncológicos o diabetes, bajan las defensas. Es ahí donde esas personas requieren ser vacunadas primero, para protegerse del resto que sí puede tener un buen sistema inmunitario, no se estaría vacunando porque su organismo puede responder mejor ante la potencial infección de la covid-19.

¿Cómo es el proceso de autorización para el uso de emergencia y precalificación por parte de la OMS?

La preclasificación y la autorización de uso de emergencia, son dos procesos que se complementan y ambos tienen la finalidad fundamental de garantizar la calidad, la seguridad y la eficacia de las vacunas. Son procesos muy estrictos de control de la manufactura del producto, implica también una revisión de la capacidad del laboratorio y cómo fue el proceso mismo, pero además en condiciones de emergencia, en condiciones de una pandemia como es el caso de la COVID – 19 la OMS ofrece ese servicio para asegurar que la vacuna que sea utilizada haya pasado por un proceso estricto de control de calidad y de esa manera pueda ser rápidamente utilizada, ese procedimiento no lo hace solamente la OMS, sino convoca a un grupo de expertos independientes, así como también convoca a las autoridades reguladoras de los países de tal manera que no se obvia ningún proceso y van a tener ustedes una vacuna segura, eficaz y de buena calidad.

¿Cómo funcionan las vacunas?

Son productos derivados de virus o bacterias que han pasado por un proceso de atenuación, es decir que estando vivos, tienen todavía una cierta característica que permita al organismo recordar la presencia de esa sustancia derivada del virus o la bacteria, pero que va a preparar de mejor manera al organismo para defenderse ante la presencia real de un virus o una bacteria.

Lo importante de todo esto, es que las vacunas han sido formuladas hace más de dos siglos y han funcionado para prevenir muchas enfermedades, y en el caso de la COVID -19 estamos complacidos porque ha sido un proceso muy acelerados sin obviar ningún paso, eso también es muy importante recordar, que la manera de producir las vacunas tiene un proceso que es muy riguroso y muy exigente, y que ninguno de esos procesos se ha obviado en acelerar la producción de estas vacunas.

¿Qué son las vacunas?

Son productos elaborados cuidadosamente en laboratorios. Esos laboratorios pasan por estrictos controles de seguridad, calidad y eficacia, y es un producto biológico. Este producto biológico es muy importante porque lo que va a producir es una inmunidad, es decir, es como un entrenamiento para que el organismo adquiera una mayor defensa frente a bacterias y virus que ocasionan las enfermedades, de esa manera la persona tiene como un escudo de defensa y está protegida.

Dra. Mónica Pujadas Ex. Prof. Adj. Depto de Medicina Preventiva y Social - Facultad de Medicina - Universidad de la República Uruguay, contestó:

¿La vacunación está recomendada durante la lactancia?

En la lactancia, aunque no se incluyó mujeres amamantando en los estudios, se ha visto que, en caso de vacunación no ha habido ningún problema y dadas las características de las vacunas hasta ahora suministradas, que no contienen virus covid vivo, no hay ningún problema en darla en personas que están amamantando, no tienen que suspender para nada la lactancia si se vacunan.

¿La vacunación está recomendada durante el embarazo?

Las mujeres embarazadas no estuvieron incluidas en los ensayos clínicos y por eso no hay suficiente evidencia por el momento, para recomendarla en forma masiva, por un lado, en personas que fueron inadvertidamente vacunadas en el embarazo, no se constató ningún evento adverso o ni ningún resultado negativo. Cuando una persona embarazada tiene covid-19 puede tener una enfermedad más grave, por lo tanto, si se recomienda hacer un balance riesgo-beneficio individual, por ejemplo alguien que está en contacto con pacientes, puede ser de beneficio la vacuna.

¿Los niños deben vacunarse?

Por el momento no está indicada la vacunación para ellos, las vacunas van a ser a partir de los 18 años y eso tiene que ver, por un lado con que no han sido incluídos en los primeros estudios de desarrollo y porque sabemos que los niños no son los que más se contagian y enferman, sino que están al final de la cadena.

¿La única contraindicación es la alergia a alguno de los componentes de la vacuna?

Las vacunas que se están dando en forma masiva en la población, tiene como única contraindicación una alergia conocida a alguno de sus componentes, frente a un antecedente de alergia se debe tener precaución, no una contraindicación, eso implica que para prevenir un evento tras la vacunación se recomienda permanecer 30 minutos luego de la administración de la dosis en un centro donde se le pueda asistir rápidamente en caso que aparezca un infrecuente evento.

¿Cuándo pueden aparecer los efectos adversos?

Hasta el momento aparecen habitualmente en forma inmediata y aproximadamente en las primeras 72 horas, y son efectos leves, de todas formas, es necesario establecer una vigilancia, de efectos adversos bien estricta para saber si puede haber desarrollo a largo plazo, las plataformas de vacunas son seguras.

¿Qué posibles efectos adversos podrían ocurrir tras la vacunación contra la COVID-19?

Puede aparecer efectos adversos eventualmente, tanto en la fase de vacunas como en el mundo real, se muestra que los efectos son muy pocos y leves como dolor en el sitio de punción, fiebre, malestar general y dolor de cabeza. En En estados Unidos, solo se ha reportado 6 mil de efectos adversos, sería el 0,05% dentro de las dosis administradas. Las vacunas son seguras porque tanto para registrarlas y administrarlas, la aprobación de los gobiernos garantizan que se ha evaluado su seguridad.

Dr. Otto Pritsch, Investigador principal Responsable de Laboratorio Inmunovirología del Instituto Pasteur de Montevideo. Uruguay responde:

¿Estas vacunas son confiables, seguras, a pesar de que han sido desarrolladas en tan corto tiempo?

Las vacunas son confiables, son seguras y eficaces, se pudieron realizar en tiempos cortos por el gran avance científico y tecnológico, hay procesos que se resolvían en años, ahora se resuelven en días, todas las etapas para el desarrollo de una vacuna fueron cumplidas siguiendo protocolos estandarizados, con resultados analizados por comités de expertos y las autorizaciones de uso fueron concedidas por autoridades competentes. Los estudios finales se hicieron con miles de personas no ha presentado efectos adversos inesperados diferentes, hay millones de individuos vacunados y no se ha presentado efectos adversos diferentes a los esperados, es importante vacunarse para la protección individual y de nuestras familias,

¿Cuánto tiempo dura la inmunidad de las vacunas contra COVID-19?

Hay datos muy positivos, sin embargo no tenemos con exactitud la duración de inmunidad o el tiempo con que las vacunas nos va a proteger, sin embargo existen datos positivos sobre la respuesta inmune... se ha mostrado una duración de 8 meses o más, pensando que se puede generar una inmunidad cercana a un año, todo esto se está investigando mucho a nivel internacional, los resultados nos van a dar con precisión cuanto tiempo estas vacunas nos van a proteger, si va a ser necesario re vacunarnos y durante cuanto tiempo, nos tenemos que vacunar pronto.

Entrevistas oficiales de la Organización Panamericana de la Salud.