Unos jóvenes que se dedican a hacer obras benéficas y viralizarlo a través de su canal de YouTube, vivieron momentos de tensión, ya que estuvieron a punto de ser linchados

1. El Good Chapín, los youtubers que se salvaron de ser linchados

Una turba en Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, intentó linchar a unos jóvenes que se encontraban en el lugar para hacer tomas para su canal de YouTube El Good Chapín. Sin embargo, el conflicto en el lugar (donde tienen un conflicto territorial con Nahualá que ya ha llegado a la violencia) y las recientes noticias sobre secuestros de mujeres y niños, hicieron que los pobladores sospecharan de que estuvieran grabando. Así que los retuvieron y amenazaron con quemarlos. De no ser porque utilizaron sus redes sociales para pedir ayuda, probablemente todo hubiera terminado en tragedia. Así reaccionaron a su liberación.

El Good Chapín es un canal que busca casos en que necesiten ayuda y lo comparten en su canal para que el apoyo llegue a los necesitados.

2. Capturan a agentes de la PNC que aprehendieron a Sonny Figueroa

El periodista Sonny Figueroa fue capturado el viernes 12 de septiembre cerca del Palacio Nacional de la Cultura, luego de que fue asaltado en el sector. La acción policial causó dudas porque horas antes había publicado un reportaje sobre la nómina del Centro de Gobierno en la revista Vox Populi. Este lunes se capturó a dos de los policías involucrados en esa acción, señalados por abuso de autoridad.

3. Bancada expulsa de sus filas a Aldo Dávila

En una carta dirigida al presidente del Congreso, Allan Rodríguez, la jefa del bloque Winaq, Sonia Marina Gutiérrez Raguay, informó que a partir del lunes 19 de octubre la bancada de diputados está integrada únicamente por Adán Pérez, Edgar Batres y ella, dejando fuera a Aldo Dávila. Días atrás, Dávila había recibido un llamado de atención por no alinearse a las directrices del partido en una citación a Miguel Martínez, director del Centro de Gobierno. Dávila respondió de esta forma al partido.

4. Otra adolescente localizada horas después de su desaparición

Una adolescente de 15 años que fue reportada desaparecida la mañana de este lunes, en San Juan Sacatepéquez, fue localizada. De acuerdo con la información, la Policía Municipal y Policía Municipal de Tránsito local accionó para encontrar a la joven.

5. PNC retira de FECI a investigador del caso contra Gustavo Alejos

La Policía Nacional Civil (PNC) trasladó a uno de los agentes asignados para apoyar a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en las investigaciones, el agente tenía asignado el caso contra Gustavo Alejos. El jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, pidió en la conferencia de prensa la semana pasada, donde se incautó 112 millones de quetzales, que se reconsidere el traslado. "Yo públicamente le quisiera pedir a la policía que reconsiderara la decisión, porque la persona está realizando investigaciones serias, muy importantes", dijo el fiscal.

6. Así fue el rescate de víctima de secuestro en Huehuetenango

Un trabajo de investigación permitió a las autoridades guatemaltecas liberar a un hombre de 18 años que mantenían cautivo en Huehuetenango, y por el cual exigían el pago de 100 mil quetzales para dejarlo en libertad.

7. México: Hombre muere al ser atacado por cocodrilo en una laguna

Un hombre murió luego de ser atacado por un cocodrilo en la Laguna del Carpintero, en Tampico, México, según informó personal de Protección Civil. Los hechos ocurrieron el pasado sábado, luego que el hombre se metió a bañar, sin percatarse que estaba cerca un gigantesco reptil que lo atacó en el cuello y lo sumergió en el agua, provocando su muerte de forma inmediata.

8. EE.UU. deporta a guatemalteco por un error administrativo

Un migrante guatemalteco que pedía asilo fue deportado de EE.UU. y luego las autoridades migratorias reconocieron que fue un error administrativo. El guatemalteco César Marroquín, de 29 años, fue deportado el mismo día que tenía cita en la corte, luego de solicitar asilo en Estados Unidos (EE.UU.). Las autoridades migratorias estadounidenses reconocieron que fue un error.

9. Equipo guatemalteco femenino de fútbol gana copa en Taiwán

Un equipo de fútbol femenino, formado en su mayoría por guatemaltecas que viven y trabajan en Taiwán, fue el ganador en la "Copa América Taiwán".

10. Among us’: por qué gusta tanto el juego de moda

En este artículo de The Conversation la autora explica el éxito de Among Us, el videojuego de moda en todo el mundo. El juego, lanzado en junio de 2018, está diseñado y desarrollado para ordenador y móvil, pero pasará bastante tiempo hasta que llegue a las consolas.

Y, para terminar...

Astrofísica guatemalteca investiga señales de agujeros negros

Kristhell López es una de las dos mujeres astrofísicas que ha destacado en Guatemala. Conócela aquí.