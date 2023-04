¿Qué pasó con la acusación de homicidio contra Alec Baldwin?

Los cargos contra Alec Baldwin en el caso donde un disparo cegó la vida de la directora de fotografía Halyna Hutchins, serán desestimados, según informaron las autoridades.

Los fiscales Kari Morrissey y Jason Lewis afirmaron en un comunicado que "no podían proceder bajo las limitaciones de tiempo y sobre los hechos y las pruebas entregadas por las fuerzas del orden público en su forma actual".

"Por lo tanto, desestimaremos los cargos de homicidio involuntario contra el Sr. Baldwin para realizar una mayor investigación (...) Esta decisión no absuelve al Sr. Baldwin de culpabilidad penal y se pueden volver a presentar cargos", explicaron que el análisis del hecho "permanecerá activo y en curso".

La decisión de absolver al famoso se tomó después de que los investigadores conocieron nuevas pruebas que indicaban que el arma utilizada en el tiroteo había sido modificada, según informó una fuente a CNN,.

Según se explicó, lo que procede a partir de ahora es examinar el arma para determinar si las modificaciones pudieron haber afectado su funcionamiento.

La directora de fotografía de la película Halyna Hutchins murió en el plató cuando el actor y productor Alec Baldwin disparó un arma de fuego de utilería mientras ensayaba una escena en el set de "Rust" en 2021. Baldwin se declaró inocente.

El director Joel Souza también resultó herido de bala, por ello, Baldwin y la armera de "Rust", Hannah Gutiérrez Reed, fueron acusados de homicidio involuntario en enero. Una audiencia preliminar en su caso está fijada para el 3 de mayo.

Los fiscales rebajaron los cargos de homicidio involuntario imputados contra el actor después de una apelación de la defensa, reduciendo una posible sentencia de prisión de 5 años a un máximo de 18 meses.

"Estamos complacidos con la decisión de desestimar el caso contra Alec Baldwin y alentar una investigación adecuada sobre los hechos y las circunstancias de este trágico accidente", dijeron a CNN los abogados de Baldwin, Luke Nikas y Alex Spiro.

La ley de 'firearm enhacement' fue aprobada en Nuevo México tras el incidente en el set de la película Rust y se aplicará en caso de que el disparo producido con el arma de fuego involucrada en el hecho que se juzgue, haya sido hecho con la intención de intimidar o herir a una persona.

The Santa Fe County Sheriff’s Office has released evidence related to the deadly shooting on “Rust” movie set in New Mexico last year. Included is this clip of the scene where the film’s cinematographer was killed by a gun in Alec Baldwin’s hands pic.twitter.com/enNq4sJLo7 — J.D. Miles (@jdmiles11) April 25, 2022