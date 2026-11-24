Debido a la complejidad y serios daños que presenta la estructura del puente, los trabajos de reparación se han extendido.
EN CONTEXTO: ¿Cuánto tiempo durarán los trabajos en el puente Periférico y Aguilar Batres?
Tras varias semanas de haber detectado daños en la estructura del puente Periférico, ubicado en la calzada Raúl Aguilar Batres, zona 11 capitalina, los trabajos de reparación continúan.
La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) informó que se han retirado las formaletas utilizadas durante la fundición de concreto en dos vigas dañadas de la estructura, esto con el fin de reducir los riesgos estructurales y contribuir a la seguridad de los usuarios.
Al mismo tiempo aclaran que estas han sido medidas temporales debido a que el puente "presenta fatiga estructural general, una condición relacionada con el deterioro de sus componentes por las cargas y esfuerzos que soporta a lo largo del tiempo".
Por lo pronto, los trabajos de mitigación para atender los puntos dañados continuarán por tiempo indefinido.
Carril reversible
El paso en el puente ha sido cerrado, por lo que desde el pasado miércoles 21 de octubre se habilitó un carril reversible para facilitar la circulación mientras continúan los trabajos.