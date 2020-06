Reto Viral: encuentra el error que se viraliza en Tik Tok

Algunos aún no entienden cómo es que este reto se ha viralizado tan rápido y en tantos países. No lo saben porque su rapidez mental les permite encontrar "el error" muy rápido, sin embargo, hay otros que no lo logran resolver y son ya cientos los que han caído en el reto-broma.

Tik Tok se caracteriza por esto, lanzar retos muy similares a los que jugábamos en la primaria, cuando no existían las redes sociales, solo que acá queda inmortalizada la reacción y te puedes reír una y otra vez.

Encuentra el error

Las personas han pedido a familiares y amigos que "encuentren el error", en menos de 10 segundos y les darán dinero a cambio. El error es claro, pero nadie lo ha sabido ver.

El video más famoso:

El punto fundamental consiste en mirar cada detalle, no solamente quedarse en los números como les ocurre a muchos que no logran resolver este reto.

Algunos de los usuarios señalaron en las redes sociales que pudieron descubrir el error de este reto viral en menos de 5 segundos, otros señalaron que debieron ver el video varias veces para darse cuenta y todavía son varios los que se preguntan por los números.

Otras versiones:

Si todavía no lograste descubrir el error, es porque seguramente te centraste en la distracción que tiene el papel, ahora si vuelves a ver el video fíjate que dice “Encuentra el el error”.

El artículo “el” aparece dos veces en el texto, una en la primera línea y otra en la segunda. Algunos un poco más listos, han borrado un "el" y solo han quitado alguna letra de "encuentra", ahí es donde se esconde el error.

