Encuentra al gatito perdido entre los búhos

Un reto que pone aprueba tu capacidad cognitiva y que, además, te hará pasar un buen rato se hizo viral en Facebook y miles de usuarios intentan resolverlo.

Recientemente se ha vuelto viral en las redes sociales una imagen en la que hay una gran cantidad de aves que ocultan a otro animal, en este caso un tierno gatito. ¿Podrás hallarlo?

A primera impresión no lo vas a ver, el pico es muy parecido a la boca del gato que el artista realizó para esta imagen.

¿Listo?

Solución

Pues si has llegado hasta aquí, significa que todavía no has encontrado al gato y que has perdido el reto de los 10 segundos buscándolo, así que aquí te dejamos la respuesta.

Pero antes, uno más sencillo también de gatos y búhos.

Esta imagen es del caricaturista Gergö Dudás, quien ha lanzado una nueva ilustración que causa furor en las redes sociales.

¿Ya te picaste?

Prueba resolver estos otros:

Ya no te hacemos sufrir más, aquí la respuesta:





