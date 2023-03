Así fue la reunión de Consuelo Porras con representantes de medios

La Fiscal General del Ministerio Público, Consuelo Porras, sostuvo una reunión con directivos de la APG y la Cámara Guatemalteca de Periodismo sobre la criminalización de periodistas

La Fiscal General y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras se reunió con directivos de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) y de la Cámara Guatemalteca de Periodismo, en la que se abordó la criminalización de periodistas.

Por otro lado, se consultó a la APG y su presidente, Byron Barrera, detalló que en dicha reunión estuvo presente Porras, así como Cinthia Monterroso, la fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), quien solicitó la investigación contra periodistas de elPeriódico, entre otros representantes del MP, así como dirigentes de la APG.

La Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, Dra. María Consuelo Porras Argueta, recibió la visita de integrantes de la Cámara Guatemalteca de Periodismo. pic.twitter.com/QY2l1i3Q9k — MP de Guatemala (@MPguatemala) March 2, 2023

Barrera explicó que se acordó establecer una mesa de trabajo cada mes y se van a tratar los asuntos relaciones con el ejercicio periodístico, se van a tratar denuncias sobre ataques, o bien, revisar los casos que se encuentren en la fiscalía.



El entrevistado indica que es saludable que exista diálogo para que se puedan obtener respuestas concretas. Además, se desea que el MP ofrezca certeza de que no hay campaña de persecución en contra de la prensa. No obstante, se velará que no hayan acciones inconstitucionales en contra de los periodistas.

Así también recibió a miembros de la Asociación de Periodistas de Guatemala, con quienes sostuvo reuniones para abordar diversos temas relacionados a la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo. pic.twitter.com/qZd17NkHiL — MP de Guatemala (@MPguatemala) March 2, 2023

Barrera puntualizó que los casos de denuncias en contra de periodistas se deben realizar dentro de lo establecido por la Ley de Emisión del Pensamiento. Recordó que se debe actuar según lo ordena el artículo 48 de la ley citada la cual dice: "Los delitos y faltas en la emisión del pensamiento por los medios de difusión serán juzgados privativamente por un jurado que declare, en cada caso, conforme a su leal saber y entender, si el hecho es constitutivo de delito o falta , o no lo es. en caso de una declaración afirmativa de un jurado, el Juez de Primera Instancia que lo haya convocado, continuará el trámite para fijar las sanciones conforme a la ley; si la declaración fuere negativa, el juicio será sobreseído sin más trámite".