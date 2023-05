Revelan por qué Shakira y Tom Cruise estaban juntos en la Fórmula 1

Shakira y Tom Cruise se han encontrado en el ojo público tras convivir juntos en una carrera de Fórmula 1.

La famosa cantante colombiana y el actor causaron gran asombro el fin de semana pasado al aparecer juntos en el Grand Prix de Miami de la Fórmula 1.

Desde ese momento se han especulado un sin fin de dudas sobre el posible vínculo que existe entre ellos, incluyendo la supuesta relación amistosa "que viene de lejos, de hace años". Hasta se pensaba que podrían estar saliendo.

Sin embargo, ya ha salido a la luz el motivo por la cual Shakira y el popular actor estaban juntos el domingo 7 de mayo.

¿Qué sucede entre Shakira y Tom Cruise?

El viernes 12 de mayo, TMZ emitió un reporte en donde aclaró que "Shakira y Tom Cruise no son pareja" y que la situación entre ellos "nunca fueron por ese camino".

De acuerdo con las "fuentes cercanas" de la cantante, el medio señala que la colombiana "está muy soltera".

Al parecer el motivo por lo que las estrellas estaban juntas durante la carrera era porque "tienen a un famoso amigo en común".

"Los informantes dicen que Tom Cruise y Shakira fueron invitados al evento por el piloto del equipo Mercedes, Lewis Hamilton (...) Así que por eso estuvieron juntos varias veces durante la carrera", enfatizan.

Luego de que Page Six dijera que el actor tendría intenciones amorosas con la cantante, Us Weekly dijo que el sentimiento no podría ser mutuo.

"Shakira la pasó muy bien saliendo con Tom Cruise en la F1, pero no tiene ningún interés en salir con él", mencionó un informante.

"Él fue muy agradable y ella disfrutó de su compañía, pero no está centrada en quedar con él ni con nadie más en este momento. Tiene mucho entre manos y está enfocada en sus hijos y en su carrera por ahora", expresó la fuente.