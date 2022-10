Marysol Sosa, hija de José José, no recibirá ni un centavo de la herencia de su padre

Revelan que José Joel y Anel Noreña no le darán nada de la herencia de José José a Marysol Sosa.

Ya pasaron tres años desde que el "Príncipe de la canción" dejó este mundo, consternando a miles de fanáticos con la noticia.

Sin embargo, el pleito por su herencia continúa siendo un tema de conversación para los hijos del cantante.

En ese sentido, Anel Noreña, exesposa del fallecido, y sus hijos José Joel y Marysol Sosa, se han visto envueltos en polémica, pues de acuerdo con una fuente cercana a los familiares, uno de ellos no recibirá ni un solo centavo.

José Joel y Anel Noreña se habrían aliado para dejar a su hermana fuera. (Foto: TVNotas)

Dicha fuente reveló al medio TV Notas que todo se habría tratado de una alianza entre José Joel y Anel para dejar fuera a Marysol Sosa, tanto de la herencia como del legado musical del artista.

"No le va a dar ni un peso... José Joel es un barbero con su mamá y Marysol Sosa le dijo que no necesitaba el dinero, que era muy feliz con la familia que formó, que eso no tiene precio", dijo la persona cercana.

"Celosos" de Marysol

Los hermanos se habrían "agarrado" de esa frase para excluir a Marysol del proceso. Además, ambos estarían celosos de su hermana por la vida que tiene.

"Ella ya lo ha dicho a los medios, que no está interesada en el dinero, que gracias a Dios le enseñaron que lo que a uno le guste, se trabaja. Y de ahí se agarraron Pepe y Anel. Y es que como están solos, no tienen vida ni familia, envidian a Marysol Sosa", agregó la fuente.

Para finalizar, agregó que Anel está viendo por su hijo ya que su carrera artística no ha logrado despegar. Y que el reciente tributo a José José solo fue un pretexto para que José Joel se luciera y cantara solo él con el holograma de su padre.