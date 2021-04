Una mujer de 85 años acudió a un centro de vacunación contra el Covid-19, cita que aprovechó para pedir ayuda y escapar del calvario que le hacían vivir su hija y su yerno al estar encerrada dentro de su hogar.

La anciana entregó una nota a la enfermera que leyó el contenido y de inmediato la llevó a elementos de seguridad acudieron y apoyaron a la mujer, víctima de maltrato intrafamiliar.

"Ayúdenme, por favor, estoy secuestrada por mi hija y su marido". Y la peor parte era que los presuntos secuestradores eran las dos personas que la habían acompañado al centro sanitario.

El hecho ocurrió el 4 de abril en un centro de vacunación en la Ciudad de México. Horas después se dio a conocer la carta integra de la mujer, donde solicitaba auxilio.

“Ayúdenme por favor que estoy secuestrada por mi hija y su esposo. Tengo un año aquí encerrada y no me dejan salir ni en la puerta de la casa. Les pido que me saque de aquí por favor. Mi nombre es Carolampia Díaz. Y de ellos son Laura y Ramón Sánchez Gómez Díaz”, era el contenido de la nota de ayuda que tenía varios tachones.

La enfermera entregó la nota a los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del distrito, que vigilaban la zona, y consiguieron detener a las dos personas acusadas por la anciana.

Se trataba de una mujer de 39 años que fue identificada como su hija y un hombre de 59, identificado como la pareja de la detenida.

Fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica y realizará una investigación para aclarar los motivos y las condiciones del presunto secuestro de la anciana.

Con respecto a la víctima, fue custodiada por un organismo de protección de víctimas de la localidad y se encuentra sana y salva hasta que el proceso judicial acabe y se aclare la situación.

