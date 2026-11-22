La identidad de las víctimas que murieron en la masacre en una discoteca en zona 9 fue dada a conocer este domingo.
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Tras haber finalizado el peritaje por parte del Ministerio Público (MP), los cadáveres de las víctimas fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), donde fueron identificados como:
- Jorge Alberto Pérez Pérez, de 52 años.
- Carlos Obdulio Morataya Cortéz, de 59 años.
- César Alexander Santos González, de 37 años.
- Wilson Fernando Suñiga Ordóñez, de 31 años.
Presuntamente, las tres últimas víctimas laboraban en el comercio y fueron sorprendidas por el ataque armado.
Según el INACIF, sus restos fueron entregados a sus familiares desde horas de la mañana de este 22 de noviembre y confirmaron que la causa de su muerte se atribuyó a las heridas provocadas por impactos de bala.
El crimen
En una discoteca ubicada en la 5a. avenida y 14 calle de la zona 9, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que el hecho armado habría sido perpetrado por personas que se transportaban en dos automóviles diferentes y las armas que usaron habrían sido fusiles de alto calibre.
Actualmente el hecho ha dejado la captura de un adolescente de 15 años que viajaba en uno de los vehículos que fue interceptado en zona 18 tras una persecución con la PNC.
Un hombre de 35 años aproximadamente murió por el intercambio de disparos al tratar de huir; autoridades investigan su implicación en el crimen.