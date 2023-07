Revelan imagen de Johnny Depp una hora antes de ser hallado inconsciente

-

La noticia de que Johnny Depp había quedado inconsciente en su cuarto de hotel previo a un concierto en Hungría, alertó a los fanáticos. En redes sociales se viralizaron las imágenes del famoso una hora antes de su colapso.

La banda Hollywood Vampires integrada por Depp tuvo que cancelar su concierto en la ciudad de Budapest a último minuto luego de que el famoso sufriera un desmayo y fuera atendido por los servicios de emergencia.

"Todo estaba listo, el escenario estaba listo, el equipo detrás del escenario estaba listo para la fiesta. Nadie pensó que podría haber un problema, especialmente porque los miembros de la banda habían hecho la configuración de sonido programada para la tarde", revelo uno de los integrantes del staff.

Según el reporte de los medios Johnny sufrió un problema de salud luego de haber consumido alcohol, en redes sociales se viralizaron imágenes del famoso una hora antes de la cancelación del show, en ella se miraba al famoso con un vaso en la mano.

"Aquí está Johnny Depp bebiendo una hora antes de cancelar su concierto debido a "circunstancias imprevistas". Probablemente se desmayó de nuevo", se lee en un post de twitter donde aparecieron las fotos.

"Antes de que que vengan en contra de mí lo confirmó el fotógrafo, afirman que "se enfermó en el hotel" a pesar de que estaba bebiendo justo antes de la supuesta enfermedad", escribió el usuario @chateaubunny

La agrupación continúa su gira en Europa con un show final en Alemania el 23 de julio.

¿Quienes son los Hollywood Vampires?

Se trata de un super grupo de rock estadounidense formado en 2015 por Alice Cooper, Johnny Depp y el guitarrista Joe Perry, para rendir tributo a la música de estrellas de rock fallecidas en los años setenta.

