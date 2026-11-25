Estos son los precios y la fecha para el concierto de Shakira.
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La colombiana presentará su "Las mujeres ya no lloran tour" en el país luego de 15 años.
El evento se llevará a cabo el 23 de enero de 2027 en el Estadio Cementos Progreso.
La preventa
Iniciará el 27 de noviembre en el Banco Promérica a través de primerafila.shop
Exclusiva para usuarios de tarjetas de débito y crédito Visa de Banco Promerica.
Precios
- General 1: Q690.
- General 2: Q690.
- Tribuna: Q1390.
- Preferencia: Q1390.
- Platea: Q1990.
- Gramilla: Q2490.
- Fan Zone A: Q2990.
- Fan Zone B: Q2990.