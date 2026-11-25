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Los fanáticos esperan con ansias la llegada del "Las mujeres ya no lloran tour" en Guatemala, este día se reveló de manera oficial los detalles del show.

OTRAS NOTICIAS: Revelan el recinto donde Shakira se presentará en Guatemala

Luego de anunciar que el evento se llevará a cabo en el estadio Cementos Progreso se revelaron más detalles.

El concierto de Shakira es una de las producciones más caras y ambiciosas en el país. (Foto: Instagram)

¿Cuándo se presentará Shakira en Guatemala?

El evento se llevará a cabo el 23 de enero de 2027 en el Estadio Cementos Progreso.

¿Cuándo inicia la preventa de boletos para Shakira en Guatemala?

Iniciará el 27 de noviembre de 2026, a las 10 de la mañana a través de primerafila.shop. Los usuarios de tarjetas de débito y crédito Banco Promerica.

Toma nota: Las localidades no están numeradas, gozarás del concierto de pie en cada una de ellas.

Precios

General 1: Q690

General 2: Q690

Tribuna: Q1390

Preferencia: Q1390

Platea: Q1990

Gramilla: Q2490

Fan Zone A: Q2990

Fan Zone B: Q2990

Estos son los precios para el tour. (Foto: Edgar Pocón/Colaboradores)

Servicio de "Shuttles Shakira" hacia el Estadio Cementos Progreso

Los organizadores habilitaron un servicio de transporte exclusivo para quienes compren su boleto para "Las mujeres ya no lloran tour".

Consistirá en buses tipo pulman y buses para transportar a los fans, evitando así tráfico en el sector o problemas de parqueo.

CHP Guatemala presenta el "Las mujeres ya no lloran tour". (Foto: Edgar Pocón/Colaborador)

¿Cómo funciona el servicio de Shuttle?

1. Ingresa a primerafila.shop, busca el evento: Shuttles Shakira.

2. Selecciona el horario y lugar de salida que más te convenga.

3. Al realizar la compra de tu boleto para el transporte recibirás un código QR que deberás presentar al momento de abordar el bus. Recibirás un brazalete de identificación para tu regreso seguro.

4. El shuttle te llevará a la puerta del estadio Cementos Progreso para el acceso más cercano a tu localidad.

5. Al finalizar deberás regresar al punto en el que el transporte te dejó para tener tu espacio.

Este es el servicio de Shuttle. (Foto: Selene Mejía/Soy502)

Puntos de Shuttle hacia el Estadio Cementos Progreso

Estos son los puntos de salida y regreso del servicio de Shuttle.

Cayalá (zona 16)

El horario de buses:

12:00 horas.

14:00 horas.

17:00 horas.

Regreso: Al terminar el concierto las unidades se retirarán cuando se completen.

Tikal Futura (zona 11)

El horario de buses:

12:00 horas.

14:00 horas.

17:00 horas.

Regreso: Al terminar el concierto las unidades se retirarán cuando se completen.

Pradera Vistares (zona 12)

El horario de buses:

12:00 horas.

14:00 horas.

17:00 horas.

Regreso: Al terminar el concierto las unidades se retirarán cuando se completen.

Roberto Pineda, CEO de CHP Guatemala, dio todos los detalles del show. (Foto: Edgar Pocón/Soy502)

Curiosidades del regreso se "La Loba" a Guatemala

¿Shakira hará Meet and Greet en Guatemala?

De manera oficial se informó que la colombiana realizará un acercamiento con sus fans.

¿Hay una edad límite para asistir al show?

Los menores de 15 años podrán ingresar siempre que lleguen en compañía de un adulto. El evento está pensado para toda la familia.

¿Habrá posibilidad de realizar una segunda fecha en Guatemala?

Los organizadores afirman que todo depende del recibimiento de el primer show de "Las mujeres ya no lloran".

¿Cuánto es el máximo de boletos que podrá adquirir una persona?

Cada usuario podrá adquirir 10 boletos.

¿Habrá un artista guatemalteco en el show?

Aún está pendiente dar a conocer al artista nacional que se encargará de abrir el show.