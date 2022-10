El día en que Piqué amenazó a Shakira con que “cerrara la boca"

La paz no termina de llegar para Shakira y Piqué, pues tras su separación siguen saliendo datos polémicos sobre lo que fue su relación.

Tras conocerse que Shakira y Gerard Piqué están en proceso de separación, internautas se han ido en contra del futbolista, tras las teorías de infidelidad que la prensa española ha expuesto en las últimas semanas.

El apoyo a la colombiana ha sido tanto, que sus seguidores se han dado a la tarea de recopilar las ocasiones en las que el jugador no tuvo un buen comportamiento con Shakira.

Una de las más virales fue la vez que el astro del Barcelona "amenazó" a la cantante exigiéndole que "cerrara la boca".

La declaración fue dada por la misma Shakira durante la inauguración de una escuela, en donde confesó que el jugador era celoso y territorial, ya que no la dejaba tener colaboraciones con hombres.

"Es verdad, no puedo poner un hombre en el video entonces ahora me toca con mujeres... Gerard me dijo 'La próxima vez cierra esa boquita en tus entrevistas, vale", dijo en esa ocasión.

La situación se volvió tendencia en ese entonces, al punto de que ella tuviera que salir a aclarar que sus palabras habían sido en sentido "humorístico".