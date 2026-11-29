Rey Mysterio, miembro del Salón de la Fama de WWE, anunció que su última lucha será en junio de 2027 en México.
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El luchador Rey Mysterio anunció su retiro oficial de los cuadriláteros y reveló la fecha y el escenario donde disputará su último combate.
El anuncio ocurrió la noche del sábado durante la transmisión de ESPN posterior al evento Survivor Series: WarGames, celebrado en Houston.
Sentado junto a Cody Rhodes, el enmascarado tomó por sorpresa a los fanáticos y a sus propios compañeros al confirmar que colgará la máscara en territorio mexicano.
"El 2027 va a ser un año muy especial. Vamos a ir a la Ciudad de México, al Estadio Azteca, ahora Estadio Banorte. El 12 de junio, para ser exactos, ahí vamos a estar, y esa será mi última lucha", declaró Mysterio ante las cámaras.
Emotivo momento en el ring
Tras sus palabras, el público presente lamentó la noticia, mientras sus compañeros de facción, Dragon Lee, El Grande Americano, Penta y Rey Fénix, lo rodearon para darle un emotivo abrazo. Según explicó el propio Mysterio en el panel, ninguno de ellos sabía que haría el anuncio esa noche.
La revelación llegó horas después de una noche redonda para el luchador.
Como capitán del Equipo México, Mysterio lideró la victoria sobre el Equipo USA, integrado por Cody Rhodes, CM Punk, Seth Rollins, Je'Von Evans y LA Knight en un combate de cinco contra cinco.
En esa contienda, Penta se consagró como la gran figura de la velada al quedarse en desventaja numérica frente a Punk, Rollins y Rhodes, logrando revertir el escenario para darle el triunfo definitivo al combinado mexicano.
*Con información de Los Ángeles Times