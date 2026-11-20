Ricardo Arjona sorprendió a los transeúntes en el centro de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, ofreciendo una presentación callejera improvisada.
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El lunes 16 de noviembre de 2026 el guatemalteco se sentó junto a un músico al piano y a una artistas en coros y comenzó a cantar.
Arjona se paseó por el Andador Independencia sin previo aviso e interpretó en vivo "Propiedad privada".
Esta aparición se llevó a cabo horas antes de su presentación oficial en el Estadio Panamericano de su gira "Lo que el Seco no dijo Tour".
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