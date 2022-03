"No la pasé muy bien": Ricardo Arjona habla sobre su cuarentena por Covid

Ricardo Arjona reapareció en sus redes sociales y contó su experiencia durante su encierro tras ser contagiado con Covid-19.

"Nadie sale, todos presos y una tablet es el barrio de un chaval y una selfie es el principio del final", inició cantando "Tiempos Tristes", una canción que el guatemalteco ha interpretado exclusivamente en sus presentaciones.

"¡Se me abrió la voz!, ya puedo cantar otra vez, no la pasé muy bien un par de días pero estoy de vuelta, inmensamente agradecido con España principalmente, con Europa por el inicio de gira más extraordinario que hemos tenido, lamentablemente no pudimos hacer las últimas fechas, agradezco a la gente que estuvo pendiente de cómo estaba", prosiguió.

"Me siento muy bien y estamos listos ya, la semana que viene empezamos la que sin duda es la gira más grande que hice en Estados Unidos, son más de 30 conciertos, los próximos 3 meses estaremos en EE.UU. girando por todos lados... listos para cualquier cosa, gracias por estar al pendiente, ¡como nuevo, vamos con todo!, cerró.

Junto al video agregó en el post:

"Como nuevos, 'Blanco y Negro' se muda a USA, agradecidos con Europa y muy especialmente con España por el afecto y la magia, a emprender este nuevo camino con las fuerzas renovadas. ¡Vamos con todo!".

Muchos fanáticos han estado pendientes de la evolución del cantante, otros reprochan no haber podido ver su show, pero todos le lanzan lo mejor al guatemalteco.

