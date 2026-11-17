-

Ricardo Arjona lanzó en un post con diversos nombres de canciones para que los fans elijan cuáles irán en su disco "De todo un poco.

"Paulina", "Ama de casa", "Propiedad privada", "Muñeca" y "Huérfano feliz" son algunos de los temas que podrán estar en esta complicación.

Entre las ilustraciones utilizadas para anunciar este trabajo destacaron paisajes de Guatemala como el Arco de Santa Catalina de Antigua y el volcán de Agua.

Arjona compartió el paisaje de Antigua. (Foto: Ricardo Arjona)

"Muchos años esperando por esto. Muchos viajes. Muchas canciones tomando forma. De todo un poco es el resumen de lo mucho. Es el anecdotario y el invento. Es la novela en minutos. Es el viaje. No sabemos por dónde empezar. No sabemos qué conviene y no nos importa el algoritmo", explicó.

El cantautor guatemalteco explicó que dejará que los fans decidan el contenido de su nuevo material.

"Dejaremos que de estas 21 propuestas sean ustedes los que inicien destapando lo que les llame la atención. En tiempos donde las canciones son como el humo, quizás sea mejor ir de a poco. En estos días someteremos los títulos para que sean ustedes por aquí, por puro insisto de curiosidad los que escojan cuáles vamos mostrando. Empieza la aventura".

Foto: Oficial.

El anuncio viene como un regalo de fin de año para los fans, que han esperado con ansias esto. Se desconoce si la ilustración será la portada del disco.

"De todo un poco" fue anunciado en octubre de 2026, con el lanzamiento del sencillo "Amor factura" junto a Grupo Firme.

MIRA: