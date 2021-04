Ricky López Bruni reacciona por polémica entre Arjona y el Inguat

El reconocido fotógrafo guatemalteco, Ricky López Bruni, dio su versión por el incidente entre Ricardo Arjona, quien señala al Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) de exigir créditos en un video.

EN CONTEXTO: Inguat dice que sí apoyó al equipo de Ricardo Arjona

Ricky López Bruni, que colaboró con parte de las imágenes que se difundieron en un video previo al concierto "Hecho a la Antigua", de Ricardo Arjona , expresó que representantes del cantante le solicitaron material que se incluyó en el video “Mi País”, donde aparecen cerca de dos minutos de material suyo, principalmente el que obtuvo por medio de la técnica Cineflex.

“Cuando me contactaron para ver la posibilidad de que yo les prestara, donara, regalara, como la quieras ver, tomas de Guatemala para promover nuestro país, vi una oportunidad muy interesante debido al auge que tiene el artista, pero no con el fin de que miles de personas vieran mis videos, sino para promocionar lo que he hecho durante más de 45 años", señaló Ricky.

"Incluyeron dos minutos de mis tomas en el video previo de promoción en la rola ‘Mi País’, y con eso yo estaba muy feliz, ya que todas estas almas en el planeta lograron recibir una salpicadita de los tesoros que aquí tenemos”, explicó el artista.

López Bruni agregó que “en el video final, no son todas tomas mías, hay otros clips de videos (dos minutos aproximadamente) que acompañan a los míos y desconozco quién es el autor de ellos o a quién le pertenecen los derechos de dichos videos”.

Una publicación compartida por Ricky Lopez Bruni (@rickylopezbruni)

Ricky lamenta que la situación se haya salido de control entre el artista y la entidad encargada de promover el turismo nacional. “Me da mucha pena el malentendido entre Inguat y Arjona, yo soy de la opinión que la unión hace la fuerza y mientras más guatemaltecos miremos más allá de nuestros propios intereses, tendríamos una mejor Guatemala”, indicó.

El incidente ocurrió por imágenes utilizadas por la producción de Ricardo Arjona para la promoción del concierto virtual, filmado en la Antigua Guatemala, principalmente en el convento de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, conocido popularmente como Las Capuchinas, y el Palacio General de los Capitanes.

Una publicación compartida por Ricardo Arjona ® (@ricardoarjona)

La polémica

La tarde del 14 de abril, la disquera de Arjona informó que se había dado de baja el video de la canción “Mi País”, publicado el sábado 10 de abril horas, antes de iniciar el concierto virtual del cantante.

Según indicaron, el Inguat les había solicitado la inclusión de sus créditos dentro del clip, por lo que se eliminó el contenido de las plataformas digitales.

Posteriormente el Inguat confirmó tal versión, y resaltó que no fue su intención que se eliminara el video, sino que se incluyeran sus créditos por el trabajo en el que aparecen tomas de paisajes captados en el país.