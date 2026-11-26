El momento fue captado por una cámara de seguridad instalada en cercanías de donde sucedió la pelea.
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D conductores que transitaban en los alrededores del mercado de Villa Hermosa, en San Miguel Petapa, terminaron peleando por que uno de ellos no dio la vía.
Según la información del video, el hecho ocurrió el pasado martes 24 de noviembre en horas de la tarde.
Las imágenes evidenciaron cuando un motorista intentaba incorporarse a la vía y un vehículo tipo camioneta lo impidió, cerrándole el paso.
Ante este hecho, el motorista descendió de su vehículo y buscó la ventana del conductor de la camioneta, tras discutir por algunos segundos iniciaron a agredirse.
Varias personas lograron separar a los conductores. Posteriormente se retiraron del lugar.
Mira el video: