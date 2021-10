Enmascarados roban lujoso hotel en París donde se hospeda Lionel Messi

Los ladrones enmascarados ingresaron por el techo y robaron joyas, dinero en efectivo. Se cree que asaltaron al menos cuatro suites de lujo.

Uno de los hoteles más lujosos de París, el Royal Monceau, donde se hospeda Lionel Messi junto a su familia, sufrió un robo y, pese a que se desconocen detalles, la Policía investiga qué fue lo que sucedió.

Según dio a conocer el diario británico The Sun, el incidente ocurrió entre el 20 y 25 de septiembre. Los asaltantes llegaron desde el techo del edificio ubicado en la capital francesa y descendieron hasta uno de los balcones de las habitaciones en donde encontraron una ventana abierta. Si bien aún no hay una voz oficial que confirmara a cuántos cuartos pudieron ingresar, se cree que irrumpieron en al menos cuatro.

Una huésped denunció que le faltaban pertenencias que había dejado en su habitación y al revisar las cámaras de seguridad, los agentes de la Policía descubrieron que dos hombres enmascarados habían irrumpido por una de las ventanas del sexto piso.

La mujer que denunció el hecho es una asesora financiera de Dubai y habló con las autoridades al detectar la ausencia de un collar de oro valuado en 4,042 dólares, pendientes de 673 dólares y 2 mil libras esterlinas en efectivo.

En declaraciones a The Sun, la mujer, cuya identidad no fue revelada, explicó: “Pagar una fortuna por un lugar elegante y seguro y que alguien entre en tu habitación es muy perturbador. La Policía nos dijo que vieron a dos hombres con una bolsa en el techo con cámaras de circuito cerrado de televisión, pero no pudieron identificarlos. Dijeron que también se reportaron otros tres robos. Un tipo marroquí en la habitación de al lado me dijo que le habían robado el reloj”.

Los asaltantes ingresaron por el sexto piso, por encima de la suite en la que se encuentra viviendo Messi, quien pronto se mudará a otra residencia en la misma ciudad. La Policía aún investiga el hecho.