Roban Q400 mil en vivienda del diputado Juan Francisco Mérida, según la PNC

La PNC arrestó a dos mujeres y un hombre por el robo de Q400 mil en la vivienda del diputado. El dinero en efectivo habría sido sustraído el miércoles 2 de junio.

El diputado por el partido Vamos, Juan Francisco Mérida, fue víctima de un robo en su vivienda. Tres personas ya fueron aprehendidas por este hecho.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que dos mujeres y un hombre fueron detenidos por el hurto de Q400 mil dentro de la vivienda ubicada en la zona 8 de Mixco.

Las capturas se realizaron luego de allanamientos que se llevaron a cabo en las zonas 1 y 10 de Mixco, por parte de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), junto con el Ministerio Público (MP).

Dos mujeres arrestadas por robo de Q400 mil

Las dos mujeres aprehendidas fueron identificadas como Guadalupe Concepción Mazariegos Tellez, de 48 años y Marta Julieta Félix Isidro, de 33.

Mientras que en Boca del Monte se capturó a Cristian Orlando Mejía Cotzajay, de 29 años, quien también habría participado en el hecho.

Según la PNC, el hurto se habría llevado a cabo el pasado 2 de junio. Mérida confirmó el intento de robo a su vivienda, por lo que reportó el hecho y aseguró que nadie de su familia resultó herida.

Unos Q.400 mil habrían hurtado en un domicilio de Mixco, hay dos capturas.



Investigadores de la #DEIC y el Ministerio Público realizaron allanamientos en las zonas 1 y 10 de Mixco donde les dieron cumplimiento a dos órdenes de captura por el delito de hurto agravado. pic.twitter.com/i4rU3Vz2BB — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) June 4, 2021

Diputado critica a la PNC

"No puedo dar detalles respecto a los hechos, porque todo se encuentra en proceso de investigación, pero quiero aclarar lo que ya está circulando en la redes sociales donde hablan de detalles y cantidades. Lo desmiento completamente, porque lejos de dar una información asertiva, me perjudica y me exponen", dijo.

Además, aseguró que le preocupa que la PNC haya dado información relacionada con una cantidad de dinero, cuando el hecho aún está en proceso de investigación. "Voy a pedir una reunión con las autoridades porque me parece irresponsable, desconozco y desmiento lo de los 400 mil quetzales", manifestó.