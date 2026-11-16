Robert Pattinson encarnará al nuevo James Bond

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De manera oficial se anunció que Robert Pattinson será el nuevo James Bond, dando cierre a la labor de Daniel Craig.

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Amazon MGM Studios afirmó tras años de especulación que Pattinson será el agente 007, además de dar otros detalles de la próxima cinta. "Identidad Confirmada" se leyó al dar la gran noticia del traspaso.

La nueva entrega

La película estará dirigida por Denis Villeneuve de "Dune", con el guion de Steven Knight, creador de Peaky Blinders, producida bajo el sello de Amazon, que adquirió los derechos de la saga por unos USD 1.000 millones en 2025, obteniendo control creativo total.

"No Time to Die" (2021) fue la última entrega de Craig que ahora sede uno de los personajes más famosos.

En el post aparece la fotografía de Robert vestido de smoking negro y apuntando con un arma, justo como lo hace el agente 007.

El misterio se resolvió. Foto: James Bond.

Robert Pattinson

Robert Pattinson es un actor y productor británico que debutó en el cine con "Vanity Fair "(2004) y como Cedric Diggory en "Harry Potter y el cáliz de fuego" (2005). Alcanzó fama mundial al interpretar al vampiro Edward Cullen en la saga "Twilight" (Crepúsculo) (2008-2012).

Entre sus actuaciones más recordadas están "The Batman" de 2022 dirigida por Matt Reeves, "The Lighthouse" (2019), "Good Time" y "The Lost City of Z".

Todos los actores que han encarnado al agente 007. Foto: Oficial.

Acerca de James Bond

Se trata de una serie de libros británica cuya fama hizo que llegaran a la gran pantalla. Se basa en el personaje de ficción del MI6, el agente James Bond "007". En la pantalla es la serie de películas más larga en la historia del cine, iniciando en 1962 hasta el presente, con un paréntesis de seis años entre 1989 y 1995.

"Eon Productions", es la productora oficial de la franquicia Bond, que ha hecho 25 películas hasta la fecha, la mayoría de ellas en los Pinewood Studios. Seis actores han retratado a 007 en la serie de Eon, el último de ellos Daniel Craig.

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