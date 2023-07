Roberto González: "Defiendo los votos desde Pirulo hasta los de Quiñónez"

-

La CC declara sin lugar ocurso en queja promovida por CREO y el candidato a la alcaldía de la Ciudad de Guatemala, Roberto González se pronuncia.

La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió este jueves 13 de julio, que el ocurso en queja promovido por el partido Compromiso, Renovación y Orden (Creo), en contra de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fue declarado sin lugar.

"Al estimar que, en el caso bajo análisis, se cumplió con los alcances del amparo provisional decretado en auto de uno de dos mil veintitrés dictado por esta Corte en el expediente identificado como 3731-2023", se lee en un comunicado publicado por la CC.

Pronunciamiento

Tras esta resolución, el ex candidato a alcalde por la Ciudad de Guatemala, Roberto González se pronunció e indicó que a su parecer ha sido "injusto" y que ya ha acudido a todas las instancias electorales y judiciales que corresponden.

"El día de hoy la CC ha declarado sin lugar nuestro "ocurso en queja", en medio de una coyuntura totalmente ajena a lo nuestro; por lo que he decidido concluir acá con los procesos legales de esta elección plagada de vicios que me hizo quedarme a 423 votos", dijo González.

También aseguró que la lucha por la justicia y en contra de la opresión no terminará nunca y que la ejercerá con más fuerza hacia el futuro.

"Yo estoy defendiendo los votos desde Pirulo hasta los de Quiñónez, pero los correctos, los correctos, y por eso es que la congruencia de lo que yo he venido teniendo en los 15 días, pese al costo de las injurias y de meterme en ese cuchumbo con intereses espurios me la he aguantado", afirmó Canela en un video.

Estas fueron sus declaraciones: