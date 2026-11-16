El momento quedó grabado por medio de una cámara instalada en el lugar.
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El robo a un conductor en la calzada La Paz quedó grabado en video por medio de una cámara de vigilancia.
En las imágenes se observa que varios hombres que iban a bordo de un vehículo particular se bajaron e interceptaron a la víctima, quien estaba parada en el lugar, para robarle su motocicleta.
Por varios segundos se observa que los hombres y la víctima forcejean hasta que le quitan sus pertenencias.
Tras el robo, uno de los criminales se sube a la motocicleta y huye del lugar, segundos después, los hombres del automóvil se retiran en reversa y escapan con rumbo desconocido.
Mira el video: