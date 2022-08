Robo millonario de joyas a plena luz del día impactó en Nueva York

Un impactante robo que duró menos de un minuto y a plena luz del día sorprendió en El Bronx, Nueva York, las pérdidas están valoradas en 2,15 millones de dólares.

La policía de Nueva York divulgó el video de seguridad de la joyería donde ocurrió el violento hecho con el fin de que las personas apoyen con información sobre los autores del hecho.

En el clip se aprecia cómo ocurrió todo: una persona entró al local ubicado en Webster Avenue, el viernes a las 2 de la tarde cuando lo dejaron entrar y él dejó la puerta abierta con el fin de que sus cómplices ingresaran.

Unos usaron un martillo para romper las vitrinas, mientras otros tomaban piezas, metiéndolas dentro de bolsas y luego todos huyeron.

Este tipo de asaltos ha aumentado en el área, en lo que va del año.

MIRA EL VIDEO: