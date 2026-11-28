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El FC Barcelona ha contado este viernes con la reincorporación de Rodri Hernández a los entrenamientos realizados en la Ciudad Deportiva. Sin embargo, la sesión estuvo marcada por las ausencias de Alejandro Balde, Andreas Christensen y Marc Bernal, quienes no trabajaron junto al resto de sus compañeros.

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El centrocampista sigue avanzando en su recuperación de la lesión en el bíceps femoral que sufrió el pasado 3 de noviembre durante el compromiso frente al Aston Villa. Su evolución es favorable, por lo que existe la posibilidad de que forme parte de la convocatoria para el partido del próximo domingo ante el Deportivo de La Coruña, que se disputará en Riazor.

Otra de las novedades fue la presencia de Lamine Yamal, quien volvió a entrenarse con normalidad después de no participar en el encuentro contra el Sabah debido a unas molestias leves en el tobillo derecho. Todo apunta a que el delantero estará disponible para la siguiente jornada.

¡Rodri vuelve a entrenar con el equipo! https://t.co/dVsYKkKmZe — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 27, 2026

En cuanto a las bajas, Andreas Christensen continúa afectado por unas molestias en el sóleo de la pierna izquierda, mientras que Alejandro Balde presenta un esguince leve en el tobillo derecho. A estas ausencias se suman las de los lesionados Xavi Espart y Roony Bardghji, quien permanece fuera de los terrenos de juego por una lesión de larga duración.

Después de disfrutar de una jornada de descanso, la plantilla azulgrana retomó los entrenamientos y tiene previsto realizar una nueva sesión este sábado, como parte de la preparación para el próximo compromiso liguero frente al "Depor".

*Con información de agencias