Las imágenes de Rodrigo Ovando, modelo guatemalteco para Louis Vuitton

Rodrigo Ovando, un adolescente guatemalteco que ha logrado despertar el interés de una de las casas de moda más importantes del mundo.

Con apenas 17 años de edad, el modelo guatemalteco Rodrigo Ovando ha logrado desfilar en una de las pasarelas de mayor prestigio en el mundo de la moda. Louis Vuitton lo seleccionó para lucir sus prendas luego de reconocer su talento con un magnífico portafolio de modelaje.

Ovando participó el pasado 19 de enero en el desfile de la colección otoño-invierno 2023 de la casa de lujo francesa Louis Vuitton. Con ello se convierte en el primer modelo guatemalteco en trabajar para una marca de lujo.

El joven fue descubierto hace dos años por The Aegency, una agencia de modelos que vio potencial en él. En su tierra natal Guatemala, Ovando posó para las cámaras de la agencia teniendo como paisaje de fondo la ciudad colonial de Antigua Guatemala.

En su portafolio, el modelo muestra su versatilidad para desenvolverse frente a la lente de la cámara con diversidad de indumentaria y escenarios. A color o en blanco y negro, el joven expone una gran variedad de imágenes.

Así es el portafolio de Rodrigo Ovando presentado por Aegency. (Foto: captura de pantalla)

Sus medidas corporales se ajustan perfectamente a los requerimientos que necesita la industria de la moda. Ovando tiene una estatura de 1.90 metros, contorno de pecho: 84 cms, contorno de cintura de 70 cms, contorno de caderas de 91 cms y su talla de zapato es 44.

El sitio Nueva Narrativa compartió un video del detrás del escenario previo al inicio del desfile. Así mismo, detalla que su carrera profesional arrancó en Costa Rica en 2021 en el casting de The Atlantic. The Aegency enlazó a Ovando con la agencia New Madison con sede en París, Francia, la cual fue la encargada de presentar a los modelos a Louis Vuitton.

Esta son algunas de las imágenes que componen el portafolio de Rodrigo Ovando:

Fotografías de Ovando para la agencia Wonder Wazz. (Foto: Wonder Wazz)

Rodrigo Ovando en Antigua Guatemala. (Foto: The Aegency)

Ovando con el Arco de Santa Catalina de fondo. (Foto: The Aegency)

Ovando también comparte fotos en su Instagram. (Foto: Rodrigo Ovando)