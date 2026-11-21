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La Roma firmó una contundente victoria este sábado al golear 5-1 al Parma en el estadio Ennio Tardini, con Donyell Malen como gran protagonista al marcar cuatro tantos y consolidarse como máximo goleador de la Serie A.

El delantero neerlandés abrió el marcador al minuto 39, con el único tanto de la primera parte. Sin embargo, el Parma, que lucha en la parte baja de la clasificación, reaccionó y empató al 54 por medio del francés Nesta Elphege.

La igualdad duró poco. Malen volvió a aparecer al 68 para devolverle la ventaja a la Roma y, tres minutos después, el portugués Rodrigo Mora amplió la diferencia con el 3-1.

El atacante neerlandés completó su espectacular actuación con otros dos goles, al 77 y al 90, para sellar la goleada de los capitalinos y llevarse los reflectores en la jornada.

Simplemente MALENvilloso. #ParmaRoma #UNROSSOALLAVIOLENZA https://t.co/QvOBByowWy — Lega Serie A (@SerieA_ES) November 21, 2026

Con sus cuatro anotaciones, Malen llegó a 12 goles en el campeonato italiano y se colocó como líder de la tabla de máximos anotadores, con tres tantos de ventaja sobre el portugués Gustavo Varela, del Monza.

La Roma mantiene además su distancia de cuatro puntos sobre el Como, que ocupa el cuarto puesto y este sábado derrotó 2-0 al Cagliari para recuperarse de la derrota sufrida ante el Inter de Milán antes de la fecha FIFA.

*Con información de AFP