La romántica historia de un guatemalteco separado por la deportación

Durante cuatro años una pareja de esposo vivió separada debido a las deportaciones de migrantes ilegales.

Todas las mañanas contaba los días para volver a ver a su esposa de nuevo. Esta es la romántica historia de Otto Morales Caballeros, un guatemalteco que tenía 20 años de vivir en Estados Unidos (EE.UU.) pero fue deportado.

Morales viajó hacia el norte buscando escapar de la guerra. Literalmente huyó cuando tenía tan solo 16 años. Intentó convertirse en un ciudadano estadounidense, pero no se lo permitieron. "Se me recomendó que simplemente pasara desapercibido", narró.

Durante décadas vivió una vida tranquila. Tenía un trabajo estable, se casó con Sandra Merlim, la mujer con la que salía desde 2006, y se convirtió en parte de la comunidad, pero fue sorprendido usando documentos falsos. Fue esposado y deportado.

En abril de 2017 fue capturado y deportado hacia Guatemala. Desde ese día trató de volver. Apeló varias veces sin éxito.

Hasta que un día del 2020 recibió la noticia que podría volver a EE.UU. ahora de manera legal, luego que su esposa sufriera un evento médico grave.

Sin embargo, no fue hasta el 5 de diciembre cuando por fin logró el reencuentro.

This was the moment Otto and Sandra reunited. After being picked up by ICE agents and deported four years ago, he's reunited with his wife. @newscentermaine pic.twitter.com/LLetq89xt8 — Sean Stackhouse (@StackhouseNCME) December 6, 2021

"Me tomó ocho años decidir casarme con este hombre y nada me impediría traerlo de regreso a casa"", manifestó Merlim.

"Amo a mi esposa. Ella es la mejor", dijo el guatemalteco, luego de correr sus brazos.