Romelu Lukaku, el máximo goleador de la historia de los Diablos Rojos, sorprendió este lunes al anunciar su retirada internacional, tras 135 partidos y 94 goles con Bélgica, a la que llevó hasta el tercer puesto de un Mundial.
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"Durante estos 16 años, lo he dado todo por la selección nacional... He vivido todas las emociones posibles", escribió el delantero del Fenerbahçe en Instagram, al día siguiente de la clasificación belga para cuartos de final de la Liga de Naciones, que vio desde el banquillo.
El anuncio provocó sorpresa en su país, después que el jugador asegurara en mayo pasado que quería seguir hasta el Mundial 2030.
Seis meses más tarde, el atacante de 33 años formado en el Anderlecht, afirma, sin embargo, estar "en paz" con su decisión de parar.
"Ha sido increíble. He disfrutado muchísimo. Estoy agradecido", añadió el jugador, que vistió la camiseta de la selección en cuatro Mundiales y tres Eurocopas.
Tras las salidas de Witsel hace unas semanas y de Lukaku, ya solo quedan Courtois y Kevin De Bruyne como últimos supervivientes de la Generación dorada (pero nunca campeona) que alcanzó las semifinales del Mundial 2018.
*Con información de AFP