Los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios serán los encargados de atender a los pacientes graves por Covid-19, informó el comisionado presidencial, Edwin Asturias.

Según el galeno, se realizó una readecuación de la atención que se dará en los hospitales con el propósito de mejorar la atención que se brinda a los pacientes.

TE PUEDE INTERESAR:

"Una de las preocupaciones en este momento que llegamos al pico de la epidemia, es la saturación de los hospitales, por ello se trabajó en un sistema de reorganización sobre la atención que se dará a los pacientes en los diferentes hospitales", comentó Asturias.

Además explicó que en esta reorganización se acordó que los hospitales más especializados que se tienen en el país, como el Roosevelt, el San Juan de Dios y el de Occidente, deben de ser los que atiendan a los pacientes más críticos afectados por la pandemia.

"Hoy nos reunimos en conjunto con el presidente Alejandro Giammattei y los encargados del hospital temporal de Parque de la Industria para iniciar el proceso en que los pacientes con enfermedades moderadas y algunos críticos puedan ser tratados en los hospitales temporales", dijo.

Mientras que el Centro Médico Militar puso a disposición el Campamento de la Paz, lugar donde serán enviados a las personas que no tienen necesidad de oxígeno o que es leve, "pero que la razón por la que están internados es porque tienen una diabetes no controlada o una presión alta que debe de controlarse y que requieren de una atención donde no haya tanta infección por coronavirus".