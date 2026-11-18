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Especialistas revelaron detalles de los rostros mayas encontrados en la "Cuenca El Mirador" ecosistema y sitio arqueológico de vital importancia, que se encuentra en Petén Guatemala.

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Esta es una de las últimas grandes extensiones de bosque que cuenta con 7 macrocomunidades de bosque tropical únicas en el mundo.

Este es uno de los rostros encontrados en el área. (Foto: Wilder López/Soy502)

Lo conforman:

El Grupo Cascabel

Complejo La Danta

La Gran Acrópolis Central

El Complejo El Tigre

Hallazgos

Los especialistas encabezados por Richard Hansen revelaron los trabajos de restauración de las famosas cabezas de distintos personajes de la cosmovisión maya encontradas.

Un total de 42 piezas entre completos y fragmentos fueron encontradas en el área, su restauración toma hasta 3 meses. De ellos 5 fueron expuestos en INGUAT el 18 de noviembre de 2026.

(Foto: Wilder López/Soy502)

Muchas de las piezas aún conservan pigmento, demostrando que eran coloridas y se mostraban en el área, que servía como sitio de comercio, de encuentro entre realeza y de paso para muchos viajeros.

Lilian Vega de Zea, arqueóloga restauradora y directora de la unidad de restauración del proyecto "Cuenca el Mirador", fue la encargada de este trabajo y dio datos al periodista de Soy502 Fredy Hernández, acerca del trabajo realizado.

"Restauramos cerámica, concha, jade, hueso y las cabezas elaboradas en estuco, las cabezas llegan frágiles, se utiliza cal en agua y pasta de cal para unirlas, es un honor que lleguen a mis manos, les he dado nueva vida, para mostrar al mundo un legado único, he restaurado 22. cabezas completas y 10 fragmentos".

Lilian Vega de Zea, arqueóloga restauradora y directora de la unidad de restauración del proyecto "Cuenca el Mirador", trabajó en dar vida a las cabezas mayas el clásico tardío. Entrevista: @FredyHSoy502, video: @WilderLSoy502 @soy_502 https://t.co/feWC53bgWq — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) November 18, 2026

Para Vega, la más complicada es el Dios Remero con el tocado con impresión de jaguar pues tenía dentro raicíllas, "Es una cabeza que me llevó casi un año restaurarla, son importantes por el tipo de información que dan y por la maestría que tenían para elaborarlas, cada una es expresiva, algunas enojadas, con sonrisa", explicó de las piezas que pertenecen al clásico tardío.

Según Hansen 90% de los sitios arqueológicos en Guatemala y Honduras pertenecen al clásico y postclásico. "El inicio de la cultura maya".

¿Quiénes eran los personajes representados en estas piezas?

Se encuentra la "Deidad de la Muerte", encontrada en "La Casa Del Coral" (famosa por parecerse a El Grinch, personaje de los cuentos infantiles navideños), el dios bufón (parecido a un extranjero por sus rasgos), el Dios del Maíz, El Gobernante y el Dios "Remero Viejo", entre otros.

Estos son los rostros más famosos:

Rsotro del Dios de la Muerte. (Foto: Wilder López/Soy502)

"Los Rostros del Mirador": arqueóloga Lilian Vega de Zea habla de la restauración de las cabezas halladas en la #CuencaElMirador, #Petén, #Guatemala, @soy_502 @WilderLSoy502 https://t.co/7umdTRNomW — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) November 18, 2026

"El Gobrnante", uno de los rostros de la Cuenca el Mirador. (Foto: Wilder López/Soy502)

Remero Viejo, es uno de los personajes. (Foto: Wilder López/Soy502)