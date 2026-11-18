Especialistas revelaron detalles de los rostros mayas encontrados en la "Cuenca El Mirador" ecosistema y sitio arqueológico de vital importancia, que se encuentra en Petén Guatemala.
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Esta es una de las últimas grandes extensiones de bosque que cuenta con 7 macrocomunidades de bosque tropical únicas en el mundo.
Lo conforman:
El Grupo Cascabel
Complejo La Danta
La Gran Acrópolis Central
El Complejo El Tigre
Hallazgos
Los especialistas encabezados por Richard Hansen revelaron los trabajos de restauración de las famosas cabezas de distintos personajes de la cosmovisión maya encontradas.
Un total de 42 piezas entre completos y fragmentos fueron encontradas en el área, su restauración toma hasta 3 meses. De ellos 5 fueron expuestos en INGUAT el 18 de noviembre de 2026.
Muchas de las piezas aún conservan pigmento, demostrando que eran coloridas y se mostraban en el área, que servía como sitio de comercio, de encuentro entre realeza y de paso para muchos viajeros.
Lilian Vega de Zea, arqueóloga restauradora y directora de la unidad de restauración del proyecto "Cuenca el Mirador", fue la encargada de este trabajo y dio datos al periodista de Soy502 Fredy Hernández, acerca del trabajo realizado.
"Restauramos cerámica, concha, jade, hueso y las cabezas elaboradas en estuco, las cabezas llegan frágiles, se utiliza cal en agua y pasta de cal para unirlas, es un honor que lleguen a mis manos, les he dado nueva vida, para mostrar al mundo un legado único, he restaurado 22. cabezas completas y 10 fragmentos".
Para Vega, la más complicada es el Dios Remero con el tocado con impresión de jaguar pues tenía dentro raicíllas, "Es una cabeza que me llevó casi un año restaurarla, son importantes por el tipo de información que dan y por la maestría que tenían para elaborarlas, cada una es expresiva, algunas enojadas, con sonrisa", explicó de las piezas que pertenecen al clásico tardío.
Según Hansen 90% de los sitios arqueológicos en Guatemala y Honduras pertenecen al clásico y postclásico. "El inicio de la cultura maya".
¿Quiénes eran los personajes representados en estas piezas?
Se encuentra la "Deidad de la Muerte", encontrada en "La Casa Del Coral" (famosa por parecerse a El Grinch, personaje de los cuentos infantiles navideños), el dios bufón (parecido a un extranjero por sus rasgos), el Dios del Maíz, El Gobernante y el Dios "Remero Viejo", entre otros.
Estos son los rostros más famosos: