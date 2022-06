El rostro de Amber Heard al escuchar el veredicto a favor de Johnny Depp

Johnny Depp ganó el juicio por difamación contra su exesposa la actriz Amber Heard. La deliberación del jurado duró más de 12 horas.

El rostro de Amber Heard se fue transformando conforme escuchaba el "sí", en las 6 afirmaciones que el jurado estudio y que fueron a favor de Johnny Depp.

Al escuchar que debía pagar dos compensaciones al famoso su rostro mostró su angustia. Poco a poco Heard fue desmoronándose.

Heard tendrá que compensar a Depp por la cantidad de 15 millones de dólares, monto estipulado por el jurado.

(Foto: Oficial)

ASÍ FUE EL MOMENTO DEL VEREDICTO: